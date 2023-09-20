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جوارديولا: لا أعلم عدد الفرص التي أهدرناها في آخر مباراتين!!

جوارديولا: لا أعلم عدد الفرص التي أهدرناها في آخر مباراتين!!
20 سبتمبر 2023 11:00


مانشستر (رويترز)
تعافى مانشستر سيتي حامل اللقب من تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه رد ستار بفضل ثنائية خوليان ألفاريز في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس، وسيطر فريق المدرب بيب جوارديولا على الشوط الأول، لكن الفريق الضيف صعقه بهدف عثمان بوكاري قبل الاستراحة.
وحافظ سيتي على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه في البطولة في 26 مباراة قبل هذه المواجهة، وشق طريقه نحو التعادل بواسطة ألفاريز بعد تمريرة من إرلينج هالاند.
وأساء أومري جليزر حارس رد ستار تقدير تمريرة ألفاريز لتستقر الكرة في شباكه عند مرور ساعة من اللعب، قبل أن يجعل رودري النتيجة 3-1 في الدقيقة 73 ليحقق سيتي فوزه 19 على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من فوز سيتي باللقب بعد انتصاره على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول، استهل بطل إنجلترا مشوار الدفاع عن لقبه بشكل مريح، لكن أول 45 لم تكن مبشرة، حيث بدت أنها واحدة من الليالي التي سيهدر فيها سيتي العديد من الفرص، لكن بمجرد إدراك الأرجنتيني ألفاريز التعادل في الدقيقة 47 لم تكن هناك أي شكوك بشأن النتيجة.
وقال جوارديولا: «لا أعلم عدد الفرص التي أهدرناها في آخر مباراتين، قدمنا أداء جيداً حقاً، لكننا لم نستطع التسجيل. المستوى كان ثابتاً وفي النهاية فزنا بالمباراة».
وفشل النرويجي هالاند في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في دوري الأبطال، وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول الذي سدد فيه سيتي 22 كرة وهو العدد الأكبر لأي فريق في أول 45 دقيقة منذ بدء الإحصاءات.
وأنقذ جليزر حارس رد ستار كرة من فيل فودن كما أبعد محاولتين من نيثن آكي ورودري، ومن هفوة واحدة لدفاع سيتي وجد الغاني بوكاري نفسه منفرداً بالحارس إيدرسون ليهز شباكه في نهاية الشوط الأول، وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحته.
ولم يتأخر سيتي في الرد في الشوط الثاني عندما مرر هالاند كرة إلى ألفاريز الذي حولها داخل المرمى، ووضع كايل ووكر الكرة في الشباك، لكن الحكم حرم سيتي من الهدف الثاني بداعي التسلل.
وأرسل ألفاريز تمريرة عرضية أساء جليزر تقديرها لتستقر في مرماه، وتلاعب سيتي بمنافسه وأكمل رودري، صاحب هدف الفوز على إنتر في نهائي الموسم الماضي، الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. 

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