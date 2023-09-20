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الرياضة

منتخبنا يكمل جاهزيته لتحدي «الجودو الآسيوي»

منتخبنا يكمل جاهزيته لتحدي «الجودو الآسيوي»
20 سبتمبر 2023 12:00

 (الاتحاد)

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أكمل منتخبنا الوطني للجودو استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الرياضية التاسعة عشرة، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية وتنطلق المنافسات يوم الأحد المقبل، ويطمح منتخبنا لبلوغ منصة التتويج، مواصلةً لإنجازاته خلال الدورات القارية الماضية.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة، وحثها على ضرورة إبراز الوجه المشرق لرياضة الإمارات، وذلك في إطار التنافس الشريف، وأضاف خلال اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس البعثة، والمدرب فيكتور سيكتروف، على ضرورة الظهور التنافسي المشرف خلال المباريات التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو في أكتوبر المقبل 2023، وأولمبياد باريس 2024، وأظهر الجميع الرغبة الجادة في حصد المزيد من نقاط التأهل للأولمبياد، حيث يتوقع أن تشهد منافسات الجودو تنافساً قوياً لمشاركة 27 دولة آسيوية، من بينها 7 دول عربية وهي الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن.
يذكر أن بعثة جودو الإمارات تضم 8 أفراد وهم: اللاعبتان بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، و6 لاعبين هم: نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، عبد الكريم علي في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم.

دورة الألعاب الآسيوية
محمد بن ثعلوب
الجودو
منتخب الجودو
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