الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس توتنهام يكشف عن بند يتيح إعادة شراء هاري كين

رئيس توتنهام يكشف عن بند يتيح إعادة شراء هاري كين
20 سبتمبر 2023 11:02


لندن (د ب أ)
كشف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه أدرج بنداً في عقد انتقال النجم هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني، يسمح بإعادة شراء اللاعب. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إلى أن ليفي أدلى بهذا التصريح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، خلال منتدى للمشجعين أمس الثلاثاء مع أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام.
وأنهى هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، ارتباطاً دام لعقدين مع النادي بالانتقال إلى بايرن ميونيخ في أغسطس الماضي بعقد تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار). وطولب ليفي ببيع المهاجم الدولي الإنجليزي من أجل تفادي إمكانية رحيله عن الفريق من دون مقابل مع نهاية عقده في العام المقبل.
وحقق هاري كين بداية قوية مع بايرن ميونيخ وسجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات، وينتظر أن يشارك في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم «الأربعاء» في دوري أبطال أوروبا. وفي تصريحاته قبل المباراة الأولى له مع بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، تحدث هاري كين عن حجم ما يعنيه توتنهام بالنسبة له حتى الآن.
وقال هاري كين:«ستظل أنظاري موجهة نحو توتنهام بقية حياتي. أنا سعيد حقاً لرؤية الفريق يلعب بالطريقة التي يؤدي بها، كما أن رؤية المشجعين سعداء تعد شيئاً عظيماً».

أخبار ذات صلة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
هاري كين
دوري أبطال أوروبا
توتنهام
بايرن ميونيخ
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©