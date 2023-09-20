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الرياضة

«المحترفين» تناقش المبادرات التسويقية والحضور الجماهيري

«المحترفين» تناقش المبادرات التسويقية والحضور الجماهيري
20 سبتمبر 2023 11:07

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت رابطة المحترفين، الاجتماع الأول للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، للموسم الجديد، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، والمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات بالرابطة.
وافتتح وليد الحوسني الاجتماع، الذي يعقد بشكل دوري على مدار الموسم، في إطار الإستراتيجية التي تعمل بها الرابطة مع شركاء النجاح، بكلمة ترحيبية، شكر فيها القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والسخي لأبنائها، وهي التي أولت الرياضة اهتماماً متواصلاً، كما شكر الأندية على التعاون والالتزام.
وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على المبادرات التسويقية والحضور الجماهيري، وتواصل الاجتماع بعرض المشاريع الفنية والمسابقات، والمشاريع المركزية المقترحة لأندية رابطة المحترفين الإماراتية والشؤون المالية.

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