«الملك» يحرم أندية اليد من البطولات لمدة 969 يوماً

رضا سليم (دبي)

واصل فريق الشارقة العزف المنفرد على بطولات كرة اليد للرجال، بعدما نجح في الفوز بالبطولة الثانية في الموسم الجديد، بالفوز بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، وتأهل لمواجهة بطل البحرين في كأس السوبر الإماراتي البحريني، ليحصد بطولتين في 72 ساعة، بعدما فاز بكأس الاتحاد باكورة بطولات الموسم الجديد، يوم السبت الماضي، وهي البطولة رقم 43 في تاريخ بطولات الملك الشرقاوي.

وحرم الشارقة بقية أندية اللعبة من الفوز بالبطولات، خاصة غريمه التقليدي شباب الأهلي، حيث كانت آخر بطولة فاز بها «الفرسان» موسم 2020-2021، بعدما توج بكأس الإمارات، والتي اختتمت يوم 23 يناير 2021، أي منذ 969 يوماً وهي البطولة التي توج بها الشارقة، واعترضت إدارة شباب الأهلي ورفعت القضية إلى هيئة التحكيم الرياضي بأحقية الفريق بالفوز بالبطولة، وبالفعل توج بها في بداية في سبتمبر 2021 مع بداية موسم 2021-2022.

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «أسرة الشارقة لكرة اليد علامة الرياضة الفارقة في اللعبة، ونأمل أن يحقق الفريق كأس السوبر الإماراتي البحريني هذه المرة، وإنجازات الملك الشرقاوي تأتي بروح الأسرة، وهناك مكتسبات كبيرة يسير عليها الفريق وحافظ عليها، والمباراة كانت صعبة جداً أمام فريق شباب الأهلي الذي قدم مباراة كبيرة، ولكن روح البطل حصد اللقب، والحقيقة أنني لم أر شباب الأهلي بهذا المستوى المتميز منذ عدة مواسم».

وقال علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي: «إدارة الألعاب الجماعية تقدم جهداً كبيراً لتحقيق هذه النتائج المتميزة، وأيضاً الأجهزة الفنية والإدارية وجميع اللاعبين، وهدفنا الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الموسم الماضي، ووضعناها هدفاً أمامنا للمحافظة على هذه البطولات».

وأضاف: «رؤيتنا هذا الموسم المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية بعدما تشبع الفريق من البطولات المحلية، بعدما حقق الفريق لقب السوبر 6 مرات، ونأمل أن نحقق الهدف من المشاركة بالمنافسة على المقدمة».

وأكد سامي السعيدي مدرب الشارقة أن مباريات الكأس لها ظروفها، ويحسب للاعبي الشارقة القدرة على العودة بنتيجة المباراة في دقائقها الأخيرة، وتحقيق الفوز، منوهاً إلى أن الشارقة لم يبلغ مراحل الانسجام خلال مجريات الشوط الأول أمام شباب الأهلي، خصوصاً أن كأس الاتحاد التي حققنا لقبها الأحد الماضي جاءت باللاعبين المواطنين فقط وفق نظام البطولة، وبمعنى آخر لم يتدرب الفريق سوى مرة واحدة فقط قبل خوض السوبر».

وأضاف: «نتطلع لمواصلة تحقيق الأهداف التي وضعناها للفريق، في الدفاع عن ألقابه، وإنجازه غير المسبوق بتاريخ اللعبة بحصده خماسية الموسم الماضي، وبصورة عامة لم يصل الفريق رغم حصده للقبين في افتتاحية الموسم الجديد، إلى انسجامه والجاهزية الكاملة، وتركيزنا سينصب على مواصلة حصد الإنجازات المحلية جنباً إلى جنب مع تجهيز الفريق لبطولة الأندية الآسيوية نوفمبر المقبل».