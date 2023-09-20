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الرياضة

بروبيرش مدرباً جديداً لمنتخب بولندا

بروبيرش مدرباً جديداً لمنتخب بولندا
20 سبتمبر 2023 11:29

 
بولندا (رويترز)
أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين ميخاو بروبيرش مدرباً جديداً للمنتخب الوطني، خلفاً لفرناندو سانتوس، وانفصل منتخب بولندا عن مدربه البرتغالي سانتوس الأسبوع الماضي، بعد هزيمته 2-صفر في ألبانيا، مما جعله يكافح من أجل التأهل لبطولة أوروبا 2024.
وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي في بيان: «تم تعيين ميخاو بروبيرش مدرباً للمنتخب البولندي. هذا أفضل اختيار ممكن. أتمنى حظاً سعيداً للمدرب الجديد».
وتحتل بولندا المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من خمس مباريات.
ويتأخر الفريق بأربع نقاط عن ألبانيا المتصدرة وبنقطتين خلف جمهورية التشيك ومولدوفا، وسيتولى بروبيرش، مدرب منتخب بولندا تحت 21 عاماً سابقاً، المسؤولية اعتباراً من الجولة المقبلة في التصفيات في أكتوبر عندما تتوجه بولندا لملاقاة جزر فارو قبل استضافة مولدوفا. 

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