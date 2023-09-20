أنس جابر تواصل التقدم في «جوادالاخارا للتنس»

مكسيكو سيتي (د ب أ)

صعدت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة على العالم إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) من بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس بالمكسيك إثر الفوز على الأميركية أليسيا باركز 6-2 و6-2 في الدور الثاني من البطولة.

واحتاجت أنس جابر، المصنفة الأولى للبطولة، إلى أقل من ساعة واحدة لحسم المباراة وانتزاع بطاقة التأهل على حساب منافستها الأميركية المصنفة 45 على العالم.

وجنبت قرعة البطولة أنس جابر خوض منافسات الدور الأول باعتبارها واحدة من المصنفات الثماني الأوليات، وقد حققت انطلاقة قوية في الدور الثاني وحسمت الفوز خلال 59 دقيقة فقط، وذلك في أول مشاركة لها بالبطولة المكسيكية.

وتفوقت أنس جابر بذلك على باركز (22 عاماً) بنتيجة 3-0 من حيث عدد مرات الفوز في سجل المباريات بينهما، حيث تغلبت عليها أيضا في بطولة تشارلستون عام 2021 وبطولة برلين عام 2022.

وتشكل البطولة الحالية فرصة أمام أنس جابر لتحرز لقبها الثاني في البطولات ذات الألف نقط، وقد كان لقبها الأول في تلك البطولات، في بطولة مدريد العام الماضي. وتلتقي أنس جابر في الدور الثالث، الإيطالية مارتينا تريفيزان المصنفة 54 على العالم والتي تأهلت بالفوز مساء الاثنين على مواطنتها جاسمين باوليني 7-5 و6-2.

وحققت أنس جابر الفوز في مباراتها السابقة الوحيدة أمام تريفيزان، وذلك بنتيجة 6-2 و6-2 في بطولة تشارلستون 2021.

وحققت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة على العالم عودة ناجحة في بطولة جوادالاخارا المفتوحة وتأهلت للدور الثالث بالفوز على الأسترالية ستورم هنتر 6-2 و6-4.