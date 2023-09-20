جوارديولا: رودريجو أفضل لاعب وسط في العالم

لندن (د ب أ)

قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يعتقد أن رودريجو هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، وذلك بعد أن قدم اللاعب عرضاً مميزاً آخر في المباراة أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ريد ستار 3-1، وسجل جوليان ألفاريز هدفين قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث للفريق.

وبعد تسجيل هدف الفوز في نهائي البطولة في الموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودريجو هدفاً جديداً أمس، إثر تسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريد ستار.

وحصل رودريجو على لقب رجل المباراة، ويعتقد جوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: «الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي».

وأضاف: «بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى عالٍ على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر».

وتابع جوارديولا: «بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جداً».

وكان للنجم الإسباني شريك جديد في وسط الملعب وهو الصفقة الصيفية ماتيوس نونيز، والذي بدأ أول مباراة له مع الفريق.

وقال جوارديولا: «ماتيوس نونيز لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، هو لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف».

وأضاف: «لا يزال أمامه وقت للتطور، ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه».

وكان هناك بعض الإحباط بسبب زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ويتوقع جوارديولا أن اللاعب لن يكون متاحاً لمباراة نوتنجهام فورست المقررة يوم السبت المقبل.

وقال مدرب مانشستر سيتي: «أنا لم أتحدث مع الأطباء، ولكن يبدو أنه لن يكون متاحاً للمشاركة في المباراة المقبلة». وانضم بيرناردو لقائمة الإصابات في مانشستر سيتي مع دي بروين وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش وجريليش.