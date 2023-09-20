«أبوظبي لألعاب المضرب» يبحث خطوات التطوير

أبوظبي (الاتحاد)

عقد نادي أبوظبي لألعاب المضرب، اجتماعه الثالث بمقر النادي في أبوظبي، برئاسة الدكتور حمد عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور عبد الرحمن صالح المنهالي نائب الرئيس، وكل من عبدالله زين الهاشمي، ومحمود خليفة البلوشي، وبشرى محمد النجار، أعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وأشاد المحياس خلال الاجتماع بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي، في سبيل الارتقاء بألعاب المضرب، كما أكد على ضرورة الاستمرار في بذل تلك الجهود من تأجل تحقيق أهداف النادي المنشودة، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل خلال أقل من عام على إنشاء النادي، متمثلاً في الفعاليات الكبرى، التي ينظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب، والتي من أهمها بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين بمدينة العين من 4 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر، والتي أعلن عنها في وقت سابق عبر مؤتمر صحفي أقيم في مجلس أبوظبي الرياضي، فضلاً عن دور النادي في إعداد اللاعبين والكوادر الرياضية وتأهيلهم للبطولات والمحافل الرياضية الكبيرة، ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستوى العربي والمستوى الدولي أيضاً.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور حمد المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، حفل التكريم، الذي نظمه النادي لأبطاله، بمشاركة أولياء الأمور، وهو ما حرص عليه النادي من أجل تقديم الدعم المعنوي لأبطال نادي أبوظبي لألعاب المضرب، ومنح الفرصة للأهل لمشاركة أبنائهم هذه اللحظات السعيدة، والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين النادي وأولياء الأمور في بناء لاعب متميز يكون نموذجاً للنجاح، وخلق بيئة متميزة تسهم في الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال البطولات والمحافل الرياضية المختلفة.

وتم تكريم اللاعب محمد صالح آل علي، واللاعب علي صالح آل علي، في لعبة التنس الأرضي، بمناسبة انضمامها لمنتخب التنس الأرضي تحت 12 سنة.

كما تم تكريم اللاعبة شيخة سالم محمد العامري لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة الدولة للريشة الطائرة تحت 15 سنة، واللاعبة ميثاء مبارك علي المزروعي لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة الدولة للريشة الطائرة تحت 17 سنة.

وفي نهاية الحفل، توجه الدكتور حمد المحياس بالشكل الجزيل للاعبين والمدربين وأولياء الأمور، وأكد على أن الجهود المشتركة بين الجميع هي التي ستحقق أفضل النتائج وأن العمل الدؤوب دائماً هو سر التقدم والنجاح، متمنياً التوفيق للاعبين في جميع البطولات والمحافل الرياضية الخاصة بألعاب المضرب.