راشد بن حميد يثمن اهتمام حمدان بن مبارك بالكرة الشاطئية

دبي (الاتحاد)

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» اهتمام معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة بلعبة كرة القدم الشاطئية وحرصه على توفير عناصر النجاح كافة للبطولة التي ستحتضنها الدولة، وتحديداً دبي في شهر فبراير من العام المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات من مختلف قارات العالم، مشيداً بجهود مجلس دبي الرياضي في مسألة التحضير لهذه البطولة التي ستحظى باهتمام اعلامي وجماهيري كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا للبطولة الذي عُقد في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائبا رئيس اللجنة»، والعقيد خميس علي الشامسي، ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضو اللجنة»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضو اللجنة ومدير البطولة»، وعلي حمد البدواوي «مستشار اللجنة»، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي.

واطلعت اللجنة على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت خلال الفترة الماضية بين فرق العمل المحلية مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالجوانب الفنية والخدمات اللوجستية والإعلامية والتسويقية ومقر إقامة الوفود ورحلات الطيران وغيرها، وأيضاً المواعيد والأماكن المقترحة لإقامة حفل قرعة البطولة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.