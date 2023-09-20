«ماريجا» جاهز لقيادة هجوم «الملك» أمام «العميد»

علي معالي (دبي)

انضم موسى ماريجا إلى تدريبات فريق الشارقة عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمباراة الجولة الثالثة في دوري أدنوك للمحترفين ضد فريق النصر السبت المقبل، لم يسافر ماريجا مع الفريق إلى قطر، حيث حرص المدرب كوزمين على وضع برنامج تأهيلي خاص للمهاجم المالي، لكي يستعيد لياقته وجاهزيته للدوري المحلي، نظراً لوجود عناصر استطاعت القيام بالدور الآسيوي على الوجه المناسب والعودة بنقطة من التعادل مع السد بملعبه في استاد جاسم بن حمد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

أصبح ماريجا جاهزاً بعد أن كثف الجرعات التدريبية خلال الفترة الماضية، ليكون أحد الأوراق المهمة والرابحة في جُعبة المدرب في المباراة التي يوليها الجهاز الفني أهمية كبيرة لكي يحافظ «الملك» على انطلاقته في الموسم الجاري، بعد أن جمع 3 نقاط فقط من مباراتين بالخسارة من الوصل والفوز على اتحاد كلباء.

انتظم لاعبو «الملك» في المران في اليوم التالي من السفر بعد أن أجرى الفريق تدريبات الاستشفاء في الدوحة، ويخضع محمد عبدالباسط للفحص الطبي المناسب بعد إصابته بشد عضلي قبل بداية مباراة السد، مما جعل كوزمين يسحبه من التشكيلة الخاصة بالمباراة، وإذا لم تتحسن حالته خلال اليومين المقبلين سيكون خارج قائمة الفريق لمواجهة النصر، حيث حرص المدرب على عدم الدفع به ضد السد حفاظا عليه، ونظراً لوجود أكثر من بديل في مركزه.