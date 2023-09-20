الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ماريجا» جاهز لقيادة هجوم «الملك» أمام «العميد»

«ماريجا» جاهز لقيادة هجوم «الملك» أمام «العميد»
20 سبتمبر 2023 18:30

علي معالي (دبي)
انضم موسى ماريجا إلى تدريبات فريق الشارقة عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمباراة الجولة الثالثة في دوري أدنوك للمحترفين ضد فريق النصر السبت المقبل، لم يسافر ماريجا مع الفريق إلى قطر، حيث حرص المدرب كوزمين على وضع برنامج تأهيلي خاص للمهاجم المالي، لكي يستعيد لياقته وجاهزيته للدوري المحلي، نظراً لوجود عناصر استطاعت القيام بالدور الآسيوي على الوجه المناسب والعودة بنقطة من التعادل مع السد بملعبه في استاد جاسم بن حمد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.
أصبح ماريجا جاهزاً بعد أن كثف الجرعات التدريبية خلال الفترة الماضية، ليكون أحد الأوراق المهمة والرابحة في جُعبة المدرب في المباراة التي يوليها الجهاز الفني أهمية كبيرة لكي يحافظ «الملك» على انطلاقته في الموسم الجاري، بعد أن جمع 3 نقاط فقط من مباراتين بالخسارة من الوصل والفوز على اتحاد كلباء.
انتظم لاعبو «الملك» في المران في اليوم التالي من السفر بعد أن أجرى الفريق تدريبات الاستشفاء في الدوحة، ويخضع محمد عبدالباسط للفحص الطبي المناسب بعد إصابته بشد عضلي قبل بداية مباراة السد، مما جعل كوزمين يسحبه من التشكيلة الخاصة بالمباراة، وإذا لم تتحسن حالته خلال اليومين المقبلين سيكون خارج قائمة الفريق لمواجهة النصر، حيث حرص المدرب على عدم الدفع به ضد السد حفاظا عليه، ونظراً لوجود أكثر من بديل في مركزه.

أخبار ذات صلة
غداً انطلاق «مهرجان كلباء العاشر للمسرحيات القصيرة»
105 دقائق تضع «دورينا» في مقدمة «الوقت بدل الضائع»!
الشارقة
موسى ماريجا
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
آخر الأخبار
جانب من فعاليات زيارة ملك بريطانيا لفرنسا
الأخبار العالمية
للمرة الأولى في التاريخ.. ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام الشيوخ الفرنسي
اليوم 11:28
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©