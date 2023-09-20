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الرياضة

اتحاد الطائرة يستحدث نظام «التسجيل الإلكتروني» للمباريات

اتحاد الطائرة يستحدث نظام «التسجيل الإلكتروني» للمباريات
20 سبتمبر 2023 18:52

صم عبدالله (دبي)
هنأ اتحاد الطائرة البحريني الشيخ علي بن محمد آل خليفة برئاسة للاتحاد العربي لكرة الطائرة «بالتزكية»، وتعيين مواطنه فراس الحلواجي أميناً عاماً للاتحاد العربي، خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية 2020- 2024.
على صعيد متصل، واصل الاتحاد خطوات مشروع «التحول الرقمي» لجميع أعمال الاتحاد، باستحداث نظام «التسجيل الإلكتروني للمباريات» خلال مسابقات فئة الرجال للموسم الحالي 2023- 2024، بالتزامن مع انطلاق «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» كأول مسابقات الموسم الجديد، تمهيداً لتعميم التجربة على جميع المسابقات.
وواكب «نظام التسجيل الإلكتروني للمباريات»، مبادرات الاتحاد الرائدة ضمن خطته الاستراتيجية والهادفة للعمل من خلال الشراكات الاستراتيجية لتطوير كافة عناصر اللعبة، وفق رؤية ترتكز على «كرة طائرة حديثة ومتطورة وجاذبة للمواهب».
وتضمنت استراتيجية عمل الاتحاد أهداف استراتيجية تعتمد على محورين رئيسيين، حيث يمثل المحور الأول التطوير المؤسسي والإداري ويتضمن «تطوير الأنظمة، الرعاة والشركات، الإعلام، الاتفاقيات، الجوائز الرياضية»، بينما يشمل المحور الثاني جانب التطوير الرياضي ويتضمن «تطوير اللوائح الداخلية، الأحداث الرياضية، المسابقات المحلية، المنتخبات الوطنية، المدربين، الحكام».
من جانبه، أكد عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة أن «التسجيل الإلكتروني للمباريات» يعد جزءاً مكملاً للنظام الإلكتروني للاتحاد، والذي يتضمن جميع معاملات الاتحاد ممثلة في تسجيل اللاعبين، والأجهزة الإدارية والفنية، وتسلم طلبات الأندية، بما يسهم في زيادة التفاعل بين الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة.
بدورها، عقدت لجنة الحكام باتحاد الطائرة ورشة تدريبية للحكام لشرح آلية استخدام النظام الجديد وتدريب قضاة الملاعب، وذكر بدر حبيب حسن مقرر لجنة الحكام، أن تطبيق «نظام التسجيل الإلكتروني للمباريات» يعمل على تقليل الأخطاء، إضافة الى سرعة إظهار نتائج المباريات للمتابعين من خلال الربط ما بين النظام والموقع الإلكتروني لاتحاد الطائرة الذي يوفر بدوره خدمات إلكترونية لكل المتعاملين مع الاتحاد من أندية ولاعبين وحكام ووسائل إعلام وجماهير، بما يسهم في إثراء المعرفة العامة بكل ما يتعلق بلعبة الطائرة.

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