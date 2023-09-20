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الرياضة

7 دراجين يشاركون في «الآسياد»

7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
20 سبتمبر 2023 19:06

دبي (الاتحاد)
تغادر بعثة منتخب الدراجات إلى الصين صباح الغد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، ويبحث فيها منتخب الدراجات عن إنجاز جديد، في بعثة تضم 7 دراجين وقيادة المدرب يوسف ميرزا، الذي يقود المنتخب في البطولة الآسيوية برفقة المدرب بدر ثان.
تضم البعثة حمد الطنيجي إدارياً، ويوسف ميرزا مديراً فنياً، وبدر ثان مدرباً، والمدلك جون، وسارجيد فني دراجات، إضافة إلى 5 دراجين وهم أحمد المنصوري الذي يشارك في سباق الأومنيوم بالمضمار، وتواجد 4 دراجين في بطولة الطريق وهم جابر المنصوري، وسيف الكعبي، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، كما تضم البعثة لاعبتين وهما صفية الصايغ وزهرة حسين.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات أن المنتخب الوطني يغادر إلى الصين بحثاً عن إنجاز جديد، حيث يشارك في بطولة المضمار وفيها ينافس أحمد المنصوري على الفوز والنقاط من أجل التأهيل والصعود إلى أولمبياد باريس 2024، كما يبحث منتخب الرجال عن المنافسة في بطولة الطريق، وتشهد البطولة أيضا مشاركة البطلتين صفية الصايغ، وزهرة حسين بحثاً عن تصنيف جديد لفتيات الإمارات.
وقال رئيس الاتحاد: «المنتخب استعد جيداً للمشاركة وبدأ الإعداد قبل شهر رمضان الماضي بمعسكرات خارجية، المعسكر الأول استمر ما يقارب الثلاثة أشهر في إسبانيا، وبعدها شارك المنتخب في العديد من البطولات الخارجية وكأس آسيا للمضمار والطريق، ثم تواجد المنتخب في معسكر خارجي بإيطاليا لمدة قاربت الشهرين ثم المشاركة في طواف صلالة، كل هذه البطولات تساعد على الارتقاء بمستوى الدراجين».

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