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الرياضة

منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»

منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
20 سبتمبر 2023 19:09

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في إمارة دبي خلال فترة التوقف الدولية المقررة من 9 إلى 17 من شهر أكتوبر المقبل، وهو التجمع الثالث لمنتخبنا استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.
ويخوض الأبيض خلال فترة المعسكر مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام منتخب الكويت يوم 12 أكتوبر، والثانية مع منتخب لبنان 17 من ذات الشهر، على استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي تم اختياره كذلك لاستضافة أولى مباريات التصفيات 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب نيبال أو لاوس.
وكان منتخبنا الوطني عاد قبل أيام من معسكره الذي أقيم في العاصمة الكرواتية زُغرب، والذي شهد خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب كوستاريكا انتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق يحيى الغساني (هدفين) وكايو كانيدو وعلي سالمين.
ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على عقد اجتماعات دورية في مقر الاتحاد لمناقشة كافة الجوانب الفنية ومتابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات المحلية، وكذلك مباريات دوري أبطال آسيا بالنسبة لفريقي الشارقة والعين.

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