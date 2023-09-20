العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً



سلطان آل علي (دبي)



افتتح العين مشواره في البطولة الآسيوية بثلاثية نظيفة في شباك باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، وقدّم الزعيم عرضاً مبهراً في أرض الفريق الأوزبكي الذي بدا عاجزاً عن مقاومة القوة العيناوية والتي يقودها لابا كودجو وفكر شرودر.

ودخل العين التاريخ -كعادته- بهذا الانتصار الكبير، حيث ألحق بنادي باختاكور الأوزبكي أكبر خسارة على ملعبه بتاريخه في دوري أبطال آسيا (منذ 02/03)، ولم يسبق لباختاكور الخسارة بنتيجة 3-0 أمام أي منافس آخر على مر مشواره الطويل في البطولة، وقد كانت الخسارة الأكبر سابقاً مسجلة باسم الشباب السعودي الذي انتصر على باختاكور في أوزبكستان بنتيجة 3-1 في نسخة 2010.

وبالنظر إلى تاريخ باختاكور الأوزبكي على ملعبه، فقد تعرّض الفريق لعشر خسائر فقط في دوري أبطال آسيا بكل مشاركاته، كما لا يوجد فريق تمكّن من هزيمته أكثر من العين، بواقع مرتين (متساوياً مع الشباب السعودي). وقد سبق للزعيم الفوز في نسخة 2015 بنتيجة 1-0 بدور المجموعات والهدف الذي سجله ميروسلاف ستوتش السلوفاكي آنذاك.

ومن الأندية التي هزمت باختاكور كذلك، سيونجنام الكوري الجنوبي، الزوراء العراقي، القادسية الكويتي، الاتحاد والهلال السعوديان، والشباب الإماراتي الذي كان النادي الإماراتي الوحيد الذي ينتصر على باختاكور في أرضه قبل أن ينضم إليه العين.