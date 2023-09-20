وفاة البطلة ذات الذراع الحديدية



برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الألماني لألعاب القوى، وفاة روث فوكس، البطلة الأولمبية السابقة في رمي الرمح عن عمر 76 عاماً، وتوفيت البطلة السابقة في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، في المستشفى الجامعي في جينا بألمانيا، فيما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وكانت فوكس أول رياضية ترمي الرمح لمسافة أكبر من 60 متراً، وفي نهاية مسيرتها التي امتدت بين عامي 1967 و1980 فشلت في الوصول إلى 70 متراً بفارق أربع سنتيمترات فقط في أفضل محاولة لها والتي وصلت إلى 96ر69 متر.

ومثلت فوكس ألمانيا الشرقية وفازت بالميدالية الذهبية في 1972 و1976، كما عرفت بأنها المرأة ذات الذراع الحديدية. وعقب اعتزالها أصبحت فوكس عضوة في البرلمان كممثلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب اليسار حاليا) في ألمانيا الموحدة.

وفي عام 1994، اعترفت فوكس بتعاطيها المنشطات خلال مسيرتها، وكان زوجها الثاني ومدربها كارل هيلمان معروفاً بأنه متخصص في مجال المنشطات في ألمانيا الشرقية.



