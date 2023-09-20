105 دقائق تضع «دورينا» في مقدمة «الوقت بدل الضائع»!

مراد المصري (دبي)

احتل دوري أدنوك للمحترفين المركز الرابع عالمياً، في قائمة أكثر الدوريات التي يتم احتساب وقت بدل ضائع فيها، بمعدل بلغ 105 دقائق مدة المباراة الواحدة بعد مرور أول جولتين، وذلك بحسب إحصائية أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية أمس، وشملت أبرز مسابقات الدوري حول العالم.

وجاءت المسابقات السعودية في الصدارة بعد احتساب عدد المباريات التي أقيمت منذ بداية عام 2023، فاحتل دوري الدرجة الأولى المركز الأول بمعدل 106.52 دقائق مدة المباراة الواحدة، يليه الدوري الممتاز السعودي «دوري روشن» بمعدل 106.02 دقائق للمباراة الواحدة، وبالمركز الثالث الدوري القطري بمعدل 105.40 دقيقة لعب، يليهم دورينا الذي يبلغ فيه حالياً معدل الوقت المحتسب بدل الضائع نحو 15 دقيقة للمباراة الواحدة، ولعل من الأسباب التي تقف وراء ذلك هو فترتا التوقف لاستراحة شرب الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن من ناحية أخرى فإن هذا الوقت يتم احتسابه لتعويض التوقفات الأخرى التي تؤثر على إجمالي دقائق اللعب الفعلي.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء الدوري الإسباني بالمركز الأول بمعدل 103.03 دقائق للمباراة الواحدة، يليه الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدل 101.46 دقائق للمباراة الواحدة، ثم الدوري الإيطالي بمعدل 101.04 دقائق، والدوري الفرنسي 100.23 والألماني 100.21. ويعتبر الدوري الفنلندي الأقل في احتساب الوقت بدل الضائع بمعدل 96.07 دقائق للمباراة الواحدة، فيما تواجد عربياً في الإحصائية الدوري المغربي بمعدل 102.34 دقائق، والدوري المصري 99.25 دقيقة.