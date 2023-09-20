أبطال الإمارات على موعد مع «المهمة 12» في «الآسياد»

رضا سليم (دبي)

تترقب منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في مدينة هانجتشو الصينية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى 8 أكتوبر، ضربة البداية بشعار «الحلم والأمنيات» بحثاً عن تحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات والصعود لمنصات التتويج، وكسر حاجز الـ 13 ميدالية حصاد الدورة الأخيرة في جاكرتا وهو أعلى إنجاز للإمارات في الدورات الآسيوية كما يدخل أبطالنا المنافسات، بدافع الإنجازات التي تحققت مؤخراً في دورة الألعاب العربية بالجزائر، حيث أحرز أبطالنا 27 ميدالية ملونة، في 15 لعبة منها 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية.

وتعد الألعاب المرشحة للفوز بميدالية طبقا للمستويات الآسيوية هي الفروسية المتأهلة للأولمبياد، والجودو الذي يقترب من باريس 2024، والدراجات والرماية، والكاراتيه، والجو جيتسو، والرجبي، وتطمح بقية الألعاب في الصعود لمنصات التتويج، في المشاركة للمرة الـ 12 في تاريخ الدورة، ويبقى السؤال هل ينجح أبطالنا في التفوق وتحقيق أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركة الإمارات في الألعاب الآسيوية؟

وقال حسام زميت، مدير إدارة قفز الحواجز والترويض باتحاد الفروسية: «نشارك في الدورة بمسابقتين «الأولى» قفز الحواجز و«الثانية» في الترويض، والمنتخبان حالياً في أوروبا استعداداً للمشاركة في الحدث، وتأهيل الفرسان والخيول خاصة قفز الحواجز كونه أول منتخب إماراتي يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمنتخب سيكون جاهزاً لتحقيق الإنجاز، وسيكون التأهل المبكر للأولمبياد حافزاً قوياً للفرسان، فيما يظهر منتخب الترويض لأول مرة في الدورة وعملنا على هذا المنتخب منذ فترة والآن ظهر على الساحة والأهم أن نشارك ونقدم مستوى جيداً».

وأضاف: «من الصعب أن نتكهن بما سيحدث في الدورة، لأن خطأ واحداً قد يذهب بالفارس إلى مكان آخر، بعيداً عن المراكز الأولى كما أن المنافسة قوية للغاية خاصة من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، بجانب اليابان والصين وهونج كونج، والكل جاهز للدورة ومنتخبنا جاهز أيضاً وسيكون على قدر التحدي ومنافس قوي خاصة أن النتائج الأخيرة في البطولات التي شارك فيها خلال تواجده في أوروبا حقق نتائج جيدة، ونأمل أن نواصل السير في نفس الاتجاه».



7 دراجين بطموحات جديدة

أكد فاتشيه زادوريان مدرب منتخب الدراجات أن البعثة ستشارك في سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية، حيث تم اختيار 7 لاعبين ولاعبتين هم أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي وعبدالله جاسم العلي وعبدالله الحمادي ويوسف ميرزا، بجانب صفية الصايغ وزهرة حسين، فيما يشارك خليفة الكعبي في سباقات الدراجة الجبلية، بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري.

وأضاف: الطموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد للدراجة الإماراتية، إلا أن الدورة الآسيوية تختلف كثيراً عن البطولات القارية كونها تجمع كل الأبطال المحترفين، ولكننا دائماً نخطط للمراكز الأولى ونأمل أن نضيف إنجازاً جديداً.

وحول التأهل للأولمبياد، قال: «الدورة ليست مؤهلة للأولمبياد وليس من المحطات الرسمية للحصول على نقاط تصنيفية وأحمد المنصوري لديه محطات تأهيلية أخرى، من خلال البطولات التي تستمر حتى أبريل المقبل، بينما صفية الصايغ من الممكن أن تحصل على بطاقة تأهل أولمبية في حال تصدرها، ودائما ما يعتمد الفوز بميدالية في سباقات الطريق على الفريق الواحد وهو ما نحاول عليه من خلال مجموعة الدراجين الموجودين مع المنتخب».

وعن الاستعدادات قال: «هناك معسكر في إيطاليا من شهر يوليو الماضي وجميع اللاعبين متواجدون فيه وسبق أن شارك أحمد المنصوري وصفية الصايغ في بطولة العالم في اسكتلندا، وسوف يتوجه المنتخب إلى الصين اعتباراً من اليوم قبل انطلاقة المنافسات بخمسة أيام والتي تستمر حتى نهاية الدورة».

وحول وجود يوسف ميرزا مع المنتخب رغم إعلان اعتزاله من قبل ثم عودته للسباقات، قال: «يوسف موجود مع المنتخب ليكون داعماً لكل اللاعبين وهو مشرف على المنتخب ومشاركته دائماً يكون لها مردود كبير على اللاعبين ولم يحدد حتى الآن المشاركة من عدمها إلا أنه متواجد مع البعثة».



سالم يقود «حوار الأذكياء»

قال عبدالكريم المرزوقي أمين عام اتحاد الشطرنج إن مشاركة المنتخب في الدورة مختلفة عن المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر التي حقق فيها منتخبنا 5 ميداليات ملونة وإن كانت هذه الميداليات تمثل مسؤولية كبيرة على منتخب الشطرنج في ضرورة التمثيل المشرف وتحقيق نتائج مرضية رغم صعوبة المهمة كون الشطرنج الآسيوي قوياً للغاية ويكفي أن بطل العالم من الصين.

وأضاف: الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الذي حقق 3 ميداليات ذهبية في الدورة العربية سيقود المنتخب ومعه عمر نعمان وعبدالرحمن الطاهر وعمران الحوسني وروضة السركال وأحلام راشد، وسنشارك في الفردي والفرق والشطرنج تختلف عن بقية الألعاب كون المكاسب فيها متعددة ومن الممكن أن يحصل اللاعب على نقاط في التصنيف الدولي يحصل بها على «نورم» يؤهله للحصول على لقب دولي، والدورة من المنافسات التي بها نقاط تصنيف للاعبين واللاعبات، ونأمل أن تكون محصلتنا في النهاية مرضية خاصة أن الشطرنج الإماراتي له تاريخ، وحقق العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة منها الميدالية البرونزية للسيدات في الأولمبياد العالمي للشطرنج في الهند في نسخته الأخيرة وهي أول ميدالية للسيدات وأيضا مشاركة وافية المعمري في بطولة العالم الأخيرة وهي أول لاعبة إماراتية تشارك في الحدث العالمي.



بروفة

يشارك منتخب الرماية بـ 10 لاعبين ولاعبات في مسابقات الرجال والسيدات حيث يشارك سيف بن فطيس، وأحمد محمد في رماية الإسكيت ووليد العرياني ويحيى المهيري وحمد بن مجرن في التراب وفي تراب السيدات عائشة الياسي وفي مسابقة البندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار يمثلنا إبراهيم عبدالله وفي نفس المسابقة للسيدات غاية شهيل، فيما يخوض منافسات المسدس أحمد الأميري وفي السيدات ياسمين تهلك.

ويؤكد سيف بن فطيس أن المنافسات في الدورة قوية كونها تضم أبطال عالم في اللعبة، إلا أن الدورة لن تكون مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كونها ليست إحدى المحطات الرسمية للحصول على بطاقات تأهل ولكن هذا الأمر لا يمنع الدخول بقوة في المنافسات بحثاً عن إنجاز لرياضة الإمارات.

وأضاف أن هناك بطولات آسيوية مخصصة للتأهل الأولمبي واحدة منها في كوريا الجنوبية شهر أكتوبر المقبل، والثانية في الكويت خلال شهر يناير 2024، بالإضافة إلى بطولات العالم التي تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، والطبيعي أن يشارك كل أبطال آسيا في الدورة الآسيوية من أجل التجهيز والاستعداد للبطولات المؤهلة للأولمبياد.