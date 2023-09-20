«شراع الإمارات» يفتتح مشاركته في «الألعاب الآسيوية» بـ«الكا 4»

أحمد جمال الدين (هانجتشو)

حلّ حمد سعيد المطروشي لاعب منتخبنا الوطني للتجديف في المركز الخامس بمسابقة التجديف الفردي «كلاسيك» لمسافة 2000 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانجتشو بالصين التي تفتتح السبت وتستمر حتى 8 أكتوبر، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 لعبة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشهد وجود 50 ألف متطوع و12 ألف إعلامي.

وسجل المطروشي زمناً قدره 8:00:83 دقيقة ضمن منافسات الجولة الثانية التي شهدت مشاركة 15 لاعباً، موزعين على 3 جولات، حيث نجح اللاعب الصيني تشانج ليانج في تحقيق المركز الأول بزمن قدره 7:07:55 دقيقة، فيما حقق الياباني أراكاوا ريوتا المركز الثاني وسجل الفلبيني نيفاريز كريس المركز الثالث.

وتتبقى للمطروشي جولة واحدة اليوم، سعياً للتأهل إلى الدور النصف النهائي، إذ يواجه أصحاب الترتيبين الرابع والخامس في الجولات الأخرى كافة من منتخبات سريلانكا والسعودية، والكويت، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.

ويستهل اليوم منتخبنا الوطني للشراع الحديث مشواره بمشاركة لاعب ولاعبة بمسابقة الكا 4 وهم محمد الزعابي، وكاميليا القبيسي، حيث تقام المنافسات بمركز مركز نينجبو شيانجشان للإبحار الذي يُعد مركزاً للمنافسة والتدريب على الإبحار خلال الدورة الآسيوية.

إلى ذلك، شارك الوفد الإماراتي لأول مرة في حمل شعلة دورة هانجتشو الـ19 التي حملها أحمد الطيب، مدير الوفد الذي أعرب بدوره عن سعادته وفخره بهذه المشاركة في حدث لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، حيث مرت الشعلة أمام الجماهير المصطفة لمتابعة مسيرتها ضمن محطاتها المختلفة، وصولاً إلى المحطة الأخيرة بالملعب الأولمبي بهانجتشو الذي سيشهد حفل افتتاح الدورة.

وكشف شاشياو لان المدير العام لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية عن أن حفل الافتتاح النسخة الـ19 بمدينة هانجتشو سيكون من دون ألعاب نارية على عكس المعتاد في مختلف الدورات، مشيراً إلى أن حفل افتتاح الدورة سيكسر تقليد عرض الألعاب النارية، ويسلط الضوء على الممارسات المستدامة، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، كما سيبرز في الوقت نفسه المؤثرات البصرية الرائعة التي ستتيح للجمهور مشاهدة مختلفة لحفلات الافتتاح عكس المألوف.