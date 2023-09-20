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الرياضة

الظاهري على منصة التتويج في «مونزا»

راشد الظاهري
21 سبتمبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

بعد قيادة قوية تنافسية ومثيرة في 3 سباقات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، صعد البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق الفورمولا 4 إلى منصة التتويج ضمن العشرة الأوائل في بطولة اليورو فورمولا 4، ويواصل سائق فريق بريما الإيطالي، ابن الخمسة عشر عاماً، تألقه وإثارة الإعجاب خلال سباقات البطولة على حلبة مونزا الإيطالية الأيقونية.
ونال الظاهري، الذي يعد أحد أصغر المتنافسين، تتويجاً جديداً حيث صعد مجدداً إلى المنصة عن فئة الروكي خلال جولة «مونزا» الأخيرة.
وقال راشد: شرف أن أمثل وطني الإمارات على إحدى أشهر حلبات السباق في العالم.. ووجودي ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام إنجاز رائع.

راشد الظاهري
الفورمولا 4
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