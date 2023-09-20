شرطة أبوظبي تعزز «السلامة» عبر بطولة الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعي الأطفال والأسر بالسلامة المرورية عبر فعاليات مبتكرة، نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن مشاركتها في المنصة التفاعلية ببطولة التحدي للجوجيتسو بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي المروري لدى الأسر، عبر المشاركة في مختلف المناسبات لنشر ثقافة القيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.

وتضمنت المشاركة مسابقة مرورية وعرض الروبوت الذكي، الذي تفاعل معه الأطفال، وقدم رسالة للأسر حول تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، واطلع الآباء والأطفال على دورية الأطفال.