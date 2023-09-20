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الرياضة

شرطة أبوظبي تعزز «السلامة» عبر بطولة الجوجيتسو

شرطة أبوظبي تعزز «السلامة» عبر بطولة الجوجيتسو
21 سبتمبر 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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تنويه مهم من شرطة أبوظبي

عززت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعي الأطفال والأسر بالسلامة المرورية عبر فعاليات مبتكرة، نفذتها  بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن مشاركتها في المنصة التفاعلية ببطولة التحدي للجوجيتسو بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي المروري لدى الأسر، عبر المشاركة في مختلف المناسبات لنشر ثقافة القيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.
وتضمنت المشاركة مسابقة مرورية وعرض الروبوت الذكي، الذي تفاعل معه الأطفال، وقدم رسالة للأسر حول تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، واطلع الآباء والأطفال على دورية الأطفال.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
بطولة الجو جيتسو
الإمارات
الجو جيتسو
بطولة التحدي للجو جيتسو
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