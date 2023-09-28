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برشلونة في المحكمة!

برشلونة في المحكمة!
28 سبتمبر 2023 13:01

 
مدريد (رويترز) 

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كشفت وثيقة أن نادي برشلونة الإسباني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.
وقال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز في وقت سابق هذا الشهر إن برشلونة ربما استفاد من «فساد ممنهج محتمل»، ونفى برشلونة في بيان في فبراير الماضي ارتكاب أي مخالفة.
وفي مارس الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو «7.8 مليون دولار»، على مدار 17 عاماً إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

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