السعودية تستضيف مونديال اليد للأندية



الرياض (د ب أ)



أعلنت السعودية استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023»، خلال من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشـرقية «الدمام»، للمرة الرابعة، بعد أن نظمت ذات البطولة في الأعوام 2019 و2021 و2022.

ويشارك في النسخة السادسة عشرة من البطولة العالمية 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي السعودية الخليج والنور.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالمياً.

يشارك في البطولة أندية ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية، وكيلسي البولندي بطل قارة أوروبا، والنجمة البحريني بطل قارة آسيا، والأهلي المصري بطل قارة أفريقيا، وسان فرناندو الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية والوسطى، وكال هيت الأميركي بطل أميركا الشمالية والكاريبي، وجامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي «الخليج»، ووصيفه «النور».

كما يشارك فريقان مرشحان من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.