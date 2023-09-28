مدرب لايبزج يشيد بالحارس العائد



فيسبادن (د ب أ)



أثنى ماركو روزه، المدير الفني للايبزج الألماني، على الحارس بيتر جولاتشي، بسبب المستوى الرائع الذي قدمه بعد غياب، في مباراة كأس ألمانيا، ولكنه أشار إلى أن الحارس الأساسي يانيس بلاسفيتش سيعود لحراسة عرين الفريق أمام بايرن ميونيخ، بطل الدوري، يوم السبت المقبل.

وشارك جولاتشي للمرة الأولى، منذ إصابته بإصابة خطيرة في الركبة، قبل ما يقرب من عام تقريباً، خلال المباراة التي فاز بها لايبزج على فيهين فيسبادن 3-2.

وقال روزه: «كانت لحظة استثنائية بالنسبة له، سعداء لأجله لأنه عاد بقوة، كانت خطوة أولى جيدة لاستعادة قوته السابقة.

وقال روزه في السابق إن بلاسفيتش سيظل الخيار الأول وإنه سيكون الحارس الأساسي للفريق في المباراة أمام بايرن ميونيخ الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة أمام لايبزج، صاحب المركز الرابع.

وتغلب لايبزج على بايرن ميونيخ 3 - صفر في كأس السوبر الألماني الشهر الماضي، وسيأمل الفريق في التفوق على بطل الدوري مرة أخرى في الدوري، بعدما عزز الفريق سلسلة المباريات التي خاضها من دون هزيمة في الكأس إلى 13 مباراة، والتي تضمنت تتويجه بلقب الكأس مرتين في عامي 2022 و2023.

وقال روزه: «سلسلة الانتصارات مستمرة، وهذا يعطينا دفعة قوية، ستكون جماهيرنا خلفنا عندما نعود للعب على ملعبنا يوم السبت، وسنحاول الفوز على البايرن، أرحنا بعض اللاعبين أمام فيسبادن، وربما حفزنا بعض اللاعبين الآخرين من خلال مشاركتهم في المباراة لدقائق، ونحن لا نشكو، على العكس، نحن نتطلع للمباراة».