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الرياضة

بيل يدعم ملف بريطانيا لاستضافة «يورو 2028»

بيل يدعم ملف بريطانيا لاستضافة «يورو 2028»
28 سبتمبر 2023 13:23

 
لندن (د ب أ)


يدعم جاريث بيل ملف بريطانيا وإيرلندا لاستضافة بطولة أمم أوروبا «يورو 2028»، حيث ينضم للوفد الويلزي الذي يقدم الملف في جنيف الشهر المقبل. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بيل، أكثر لاعب ويلزي خاض مباريات مع المنتخب والهداف التاريخي له، اعتزل كرة القدم في يناير الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، حيث توج بخمسة ألقاب لدوري الأبطال وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية مع ريال مدريد. 

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ويقدم بيل «34 عاماً» المساعدة لويلز في ملفها المشترك مع إنجلترا وإيرلندا الشمالية وأسكتلندا وإيرلندا لاستضافة «يورو 2028»، وتتنافس تركيا أيضاً على تنظيم البطولة، حيث يتم اتخاذ القرار النهائي في جنيف 10 أكتوبر المقبل حيث سيكون بيل حاضراً. 

وقال نويل موني الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم: نتمنى أن ينجح ملفنا، وجاريث بيل جزء لا يتجزأ من الاتحاد الويزلي ومما نفعله، وتم اختياره ليكون أحد الوجوه التي ستقدم الملف. 

وأضاف: جاريث مشهور عالمياً، يمكنك ركوب سيارة أجرة في سيدني أو بيرو، وإذا ذكرت أنك من ويلز سيقولون لك جاريث بيل، إنه رد فعل فوري.

بريطانيا
كأس أمم أوروبا
جاريث بيل
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