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الرياضة

سان جيرمان تحت تهديد العقوبات!

سان جيرمان تحت تهديد العقوبات!
28 سبتمبر 2023 14:09

 
باريس (د ب أ)


استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولو مواني، المنضم حديثاً لصفوف باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد إحدى المباريات.
واتُهم كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير 4 - صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي. 

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وذكر بيان أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل، كما سيتم استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بتوجيه إهانات لمارسيليا.
وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات. 

 

 

 

الدوري الفرنسي
سان جيرمان
مارسيليا
عثمان ديمبلي
أشرف حكيمي
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