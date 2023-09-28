«يو إف سي» تعود إلى أبوظبي بفعاليات متنوعة



أبوظبي (الاتحاد)



مع تصاعد مستويات الحماس في العاصمة أبوظبي، وترقب انطلاق بطولة يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد أوليفيرا 2 التي تستضيفها الاتحاد أرينا 21 أكتوبر المقبل، يعود أسبوع أبوظبي للتحدي اعتباراً من 16 أكتوبر بمجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في مختلف أنحاء الإمارة، ويوفر الأسبوع المخصص للفنون القتالية المختلطة سلسلة من الفعاليات المشوقة التي تمهد الطريق لانطلاق يو إف سي 294، واحتفاءً بالنسخة الخامسة من أسبوع أبوظبي للتحدي والذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس منظمة يو إف سي، أعلنت يو إف سي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مجموعة متنوعة من الأنشطة.

تنطلق جلسات التدريب المفتوحة الرسمية 18 أكتوبر المقبل في ياس مول، بحضور مجموعة من رياضي يو إف سي 294، ما يمنح الجمهور فرصة متابعة التدريبات عن كثب وتشجيع نجومهم المفضّلين. كما يحظى المشجعون بفرصة حضور المؤتمر الصحفي ليو إف سي 294: مخاتشيف ضد أوليفيرا 2 في الاتحاد أرينا المقرر الخميس 19 أكتوبر، ما يسهم في إضفاء مزيد من التفاعل تمهيداً للنزالات.

وتنطلق فعالية الوزن الرسمية يوم الجمعة 20 أكتوبر لتزود عشاق الفنون القتالية المختلطة بتجربة فريدة لحضور اللقاءات الحماسية بين المقاتلين قبل انطلاق النزالات، وتشتعل الأجواء في الاتحاد أرينا بمجرد صعود الرياضيين إلى الميزان، ويمتد الحماس وصولاً إلى انطلاق النزالات المرتقبة في اليوم التالي.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء أسبوع أبوظبي للتحدي في منطقة المشجعين بياس مول بين 16 و22 أكتوبر وفي ياس باي بين 18 و22 أكتوبر. وتحتضن المنطقتان فعاليات لقاء نجوم اليو إف سي وعدداً من الأنشطة التفاعلية مثل تحدي يو إف سي للقوة وحزام بطولة يو إف سي وغيرها الكثير، وجميع أنشطة منطقة المشجعين مفتوحة للجمهور مجاناً ومصممة خصيصاً لعشاق اليو إف سي.

كما يتضمن برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي حفلاً موسيقياً للمغني روبي ويليامز 18 أكتوبر، بينما ينطلق العرض الكوميدي لأندرو شولز 22 أكتوبر وغيره الكثير حول العاصمة، فيما تتاح لعشاق الفنون القتالية المختلطة متابعة فعاليتين متميزتين يوم الجمعة 20 أغسطس. حيث تعود بطولة محاربي الإمارات في حبيب جيم بجزيرة ياس بسلسلة من المواجهات المحتدمة، بينما تنطلق بطولة «أبوظبي إكستريم» لأول مره في مبادلة أرينا.

وتشكل بطولة يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد أوليفيرا 2 الفعالية الخامسة التي تستضيفها أبوظبي في إطار الشراكة الرائدة بين يو إف سي، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.