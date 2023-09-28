الخميس 28 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجيدي: نقاط عجمان «أولوية قصوى» لاتحاد كلباء

مجيدي: نقاط عجمان «أولوية قصوى» لاتحاد كلباء
28 سبتمبر 2023 15:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

أخبار ذات صلة
«العميد» يخرج من «الإعصار» بـ «النصر الأول»
«ملك» و«زعيم».. «حوار الـ 7» في «الكلاسيكو 27»


أكد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، أن نقاط مباراة عجمان المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة، تمثل أولوية قصوى لـ «النمور»، بعد 3 جولات عجاف، في «دوري أدنوك للمحترفين».
وقال مجيدي: إن الفوز فقط هي النتيجة الوحيدة المطلوبة من اللقاء المهم والصعب، حيث لم يحصد الفريق إلا «نقطة» أمام البطائح، مقابل خسارتين أمام الشارقة والجزيرة.
وأضاف أنه يحاول علاج المنظومة الدفاعية للفريق، وتم استقطاب مدافعين جدد، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على الفريق، خاصة أن المباراة لا تتقبل الخسارة. 
وحول المهاجم السلوفيني أندرياس فومبرجار، قال إنه جلس مع اللاعب، ووعده بتقديم أفضل ما لديه خلال الجولات المقبلة، وهو لاعب كبير، وسيقدم الإضافة الهجومية للفريق خلال اللقاء. 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
عجمان
فرهاد مجيدي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
علوم الدار
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
اليوم 21:28
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
الرياضة
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
اليوم 21:20
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©