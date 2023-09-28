مجيدي: نقاط عجمان «أولوية قصوى» لاتحاد كلباء



فيصل النقبي (كلباء)



أكد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، أن نقاط مباراة عجمان المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة، تمثل أولوية قصوى لـ «النمور»، بعد 3 جولات عجاف، في «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال مجيدي: إن الفوز فقط هي النتيجة الوحيدة المطلوبة من اللقاء المهم والصعب، حيث لم يحصد الفريق إلا «نقطة» أمام البطائح، مقابل خسارتين أمام الشارقة والجزيرة.

وأضاف أنه يحاول علاج المنظومة الدفاعية للفريق، وتم استقطاب مدافعين جدد، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على الفريق، خاصة أن المباراة لا تتقبل الخسارة.

وحول المهاجم السلوفيني أندرياس فومبرجار، قال إنه جلس مع اللاعب، ووعده بتقديم أفضل ما لديه خلال الجولات المقبلة، وهو لاعب كبير، وسيقدم الإضافة الهجومية للفريق خلال اللقاء.