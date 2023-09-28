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الاتحاد الألماني يعاني «العجز»!

الاتحاد الألماني يعاني «العجز»!
28 سبتمبر 2023 14:24

 


فرانكفورت (د ب أ)


قال ستيفان جرونوالد أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن الاتحاد يتوقع عجزاً يصل إلى 15 مليون يورو «8. 15 مليون دولار» من مقره الجديد العام المقبل.
وقال جرونوالد إن الرقم يأتي من الإيرادات والنفقات المتوقعة حول المقر في فرانكفورت الذي افتتح في عام 2022، وتكلف 30 مليون يورو أكثر من الميزانية الأساسية التي كانت موضوعه له، والتي تقدر ب150 مليون يورو.
ولكن جرونوالد أكد أن الاتحاد الألماني سيحقق المزيد من الأموال في المستقبل، من خلال اتفاقية أساسية جديدة مع رابطة الدوري الألماني، والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني يوم الجمعة. 

وسيحصل الاتحاد الألماني على ما يقرب من 39 مليون يورو في العام من الرابطة، بدلاً من 26 مليون يورو، وذلك حتى عام 2029.
وسيدفع الاتحاد للرابطة 5. 12 مليون يورو بدلاً من 20 مليون يورو، مقابل حقوق الإعلان مع لاعبي الفرق الدوليين. 

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وقال جرونوالد: الاتفاقية الأساسية الجديدة تضمن الاستقرار المالي للاتحاد الألماني والروابط الإقليمية والمحلية، ويمكن تمويل التدابير الهامة والمشروعات في كرة القدم للهواة من خلال تلك الأموال. 

ويحتاج الاتحاد الألماني، الذي يعاني من ضائقة مالية، لهذه الأموال، لأنه حقق عجزاً يصل إلى 5. 33 مليون يورو لعام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى وضع أحكام لدفع الضرائب. واتخذ الاتحاد الألماني إجراءات لخفض العجز الهيكلي إلى 5ر4 مليون يورو، حيث قال جرونوالد إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات في ميزانية عام 2024.

ألمانيا
الاتحاد الألماني
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