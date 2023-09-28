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الرياضة

تغريم حارس هيرتا برلين 40 ألف يورو

تغريم حارس هيرتا برلين 40 ألف يورو
28 سبتمبر 2023 15:00

 
برلين (د ب أ)

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قررت محكمة بالنمسا تغريم ماريوس جرسبيك حارس هيرتا برلين الألماني لكرة القدم 40 ألف يورو «100. 42 دولار»، بسبب مشاجرة خلال فترة إعداد ما قبل الموسم بمعسكر الفريق في البلاد.
واتهمت النيابة العامة في سالزبورج الحارس جرسبيك بإحداث أذى جسدي خطير أثناء مشاجرة مع رجل نمساوي، في منتصف يوليو، في مدينة تسيل أم زيه، والذي نتج عنه كسر في فك الضحية وإصابات أخرى.
وكان من الممكن أن يواجه جرسبيك عقوبة السجن خمس سنوات، ولكنه أعرب عن ندمه في محكمة سالزبورج، واعتذر للضحية، وقبل الرجل، هذا جعل القاضي يحكم بغرامة مالية فقط. وهذا الحكم، الذي يمكن الطعن عليه، يعني أن جرسبيك ليس لديه أي سجل إجرامي. وذكرت تقارير سابقة أن جرسبيك وافق على دفع تعويض للضحية، من أجل تفادي رفع دعوى مدنية ضده.
وأوقف هيرتا، جرسبيك عقب الحادث، ولم يتضح بشكل فوري، ماهي العواقب التي ستترتب على الحكم الصادر.

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