30 فريقاً تدشن الموسم الجديد لدوري الدرجتين «الثانية والثالثة»



معتصم عبدالله (دبي)

يدشن 30 فريقاً مسابقتي دوري الدرجة الثانية والثالثة على التوالي لموسم 2023- 2024، مساء السبت، حيث يشهد الموسم الحالي إقبالاً واسعاً على صعيد المشاركة بعدما ارتفع عدد الأندية في «دوري الدرجة الثانية» من 12 في الموسم الماضي 2022- 2023، إلى 14 في الموسم الحالي، مقابل 16 فريقاً في دوري الثالثة للموسم الحالي 2023- 2024 بدلاً من 15 في الموسم الماضي.

ويعد الموسم الحالي الثاني على التوالي الذي يشهد إقامة مسابقة الدوري على مستوى 4 درجات للفريق الأول «المحترفين، الأولى، الثانية، الثالثة» بعد الموسم الماضي 2022- 2023، والذي أعقب بدوره آخر ظهور للمنافسة على مستوى 4 درجات في موسم 1995- 1996 بإقامة مسابقات دوري الدرجة الممتازة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة.

وتنطلق الجولة الأولى لدوري الثانية، مساء السبت بمباريات فرسان هسبانيا ولافال يونايتد، الظاهرة والموج، لاليجا والنجوم، وتستكمل الأحد بمواجهات فليتوود يونايتد والاتفاق، يونايتد سبورت وبينونة، ريجنال ورويال، إيليت فالكونز والهلال يونايتد.

ويشهد دوري الثانية في المجمل إقامة 182 مباراة، على مدار 26 أسبوعاً حتى جولة الختام في 6 أبريل 2024، ويتأهل بنهاية الدوري البطل والوصيف إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2024- 2025، على ان يهبط صاحب المركز الأخير إلى دوري الثانية.

في المقابل، تشهد الجولة الأولى لدوري الدرجة الثالثة إقامة 8 مباريات، تنطلق الجمعة بلقاءات الغربية وسبورتينج، اميرالد وجلف يونايتد، إيرش ومدينات، وتتواصل السبت بمباريات فالكون وبريسشن، الاتحاد وسيتي، الدعم الرياضي ود غاردنز يونايتد، وتختتم الأحد بمباراتي سبورتي إف سي والصقور العربية، تي إف أه وبي أي الرياضية.

ويصل مجموع مباريات دوري الثالثة في الموسم الحالي إلى 240 مباراة، تُلعب على مدار 30 جولة حتى محطة الختام في الجولة الأخيرة في مايو 2024، ويتأهل البطل والوصيف بنهاية الدوري إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى.