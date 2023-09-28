خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض خيول الإمارات، تحدي الخيول العربية الأصيلة المخصص للأمهار والمهرات، في سن 3 سنوات، غداً في مضمار «سانت كلود» بباريس، ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي «الآرك»، وتتصدر خيول الإمارات الترشيحات في بطولة الأمهار في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 100 ألف يورو في المهرجان الفرنسي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأبرز خيول الإمارات التي تنافس على اللقب، المهر «نو ريبلاي الموري» للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، وكان المهر المنحدر من نسل «أزادي» فاز مؤخراً بسباق تحدي مربي الخيول العربية الفرنسي للفئة الثانية المخصص للأمهار بفارق 1.5 طول.

أما الممثل الثاني لخيول الإمارات فهو المهر «بحر أطلس» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف المدرب دو جوليمين، وقيادة الفارس الأيرلندي تاج أوشي، وفاز ابن «سو بيج از بيتر» بسباقه الوحيد الذي خاضه بمضمار كازابلانكا بمملكة المغرب.

وينافس على اللقب «اكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دو موريسون، وقيادة ايملين ريفولت، وسبق للجواد المنحدر من نسل «فاليانت بوي» الفوز بسباق الفئة الأولى في دوفيل، وحل في المركز الثاني خلف «نو ريبلاي الموري» في سباق الفئة الثانية.

ويشهد سباق بطولة المهرات في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى لمسافة 2000 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو نخبة من الخيول العربية الأصيلة.

وتمثل خيول الإمارات المهرة «أفريكا دو مونلو» للمالك هلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة كريستيان ديمورو، وفازت ابنة «ايه أف البراق» بسباق تحدي مربي الخيول العربية الفرنسي للفئة الثانية المخصص للمهرات بفارق 2.5 طول.

والممثل الثاني لخيول الإمارات هي المهرة «كالين دفيالتييه» بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، وسبق لابنة «ايه أف البراق» الفوز بسباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وهناك رفيقة إسطبلها المهرة غير المهزومة في ثلاثة سباقات بمملكة المغرب «شمس أطلس»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة تاج أوشي، وكلاهما للمالك سيف بخيت مرشد المرر.