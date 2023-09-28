الخميس 28 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في فرنسا

خيول الإمارات تخوض التحدي العربي في فرنسا
28 سبتمبر 2023 15:08


عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. محمد بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي


تخوض خيول الإمارات، تحدي الخيول العربية الأصيلة المخصص للأمهار والمهرات، في سن 3 سنوات، غداً في مضمار «سانت كلود» بباريس، ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي «الآرك»، وتتصدر خيول الإمارات الترشيحات في بطولة الأمهار في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 100 ألف يورو في المهرجان الفرنسي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأبرز خيول الإمارات التي تنافس على اللقب، المهر «نو ريبلاي الموري» للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، وكان المهر المنحدر من نسل «أزادي» فاز مؤخراً بسباق تحدي مربي الخيول العربية الفرنسي للفئة الثانية المخصص للأمهار بفارق 1.5 طول.
أما الممثل الثاني لخيول الإمارات فهو المهر «بحر أطلس» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف المدرب دو جوليمين، وقيادة الفارس الأيرلندي تاج أوشي، وفاز ابن «سو بيج از بيتر» بسباقه الوحيد الذي خاضه بمضمار كازابلانكا بمملكة المغرب.
وينافس على اللقب «اكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دو موريسون، وقيادة ايملين ريفولت، وسبق للجواد المنحدر من نسل «فاليانت بوي» الفوز بسباق الفئة الأولى في دوفيل، وحل في المركز الثاني خلف «نو ريبلاي الموري» في سباق الفئة الثانية.
ويشهد سباق بطولة المهرات في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى لمسافة 2000 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو نخبة من الخيول العربية الأصيلة.
وتمثل خيول الإمارات المهرة «أفريكا دو مونلو» للمالك هلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة كريستيان ديمورو، وفازت ابنة «ايه أف البراق» بسباق تحدي مربي الخيول العربية الفرنسي للفئة الثانية المخصص للمهرات بفارق 2.5 طول.
والممثل الثاني لخيول الإمارات هي المهرة «كالين دفيالتييه» بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، وسبق لابنة «ايه أف البراق» الفوز بسباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وهناك رفيقة إسطبلها المهرة غير المهزومة في ثلاثة سباقات بمملكة المغرب «شمس أطلس»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة تاج أوشي، وكلاهما للمالك سيف بخيت مرشد المرر. 

الإمارات
الخيول
الخيول العربية الأصيلة
باريس
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
علوم الدار
الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار
اليوم 21:28
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
الرياضة
نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»
اليوم 21:20
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©