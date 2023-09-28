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الرياضة

العين تستضيف بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة «السلة الثلاثية»

العين تستضيف بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة «السلة الثلاثية»
28 سبتمبر 2023 15:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف العين بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 28 و29 أكتوبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتجري منافسات البطولة، في محيط استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية الرائعة، والصرح الرياضي الفخم.
ويتنافس أكبر نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، قبل نهائيات الجولة العالمية التي تقام في أوائل ديسمبر المقبل، ويشارك في البطولة مجموعة متميزة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، من الحائزين على ميداليات أولمبية ونجوم محترفين مخضرمين، وكذلك أبرز المواهب في كرة السلة، حيث يتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفرق المتأهلة المشاركة في البطولة.
وانطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنمية هذه اللعبة وتيسير وصولها إلى المجتمع المحلي، فإنه يتيح فرصة المنافسة في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية، إلى فرق الهواة من مختلف أنحاء الدولة للتسجيل في بطولة هذا العام، والمنافسة على جوائز استثنائية، علماً بأن البطولة المجتمعية تقام من 25 إلى 27 أكتوبر.
وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا الترحيب مجدداً ببطولة من بطولات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتؤكد استضافتنا للبطولة في مدينة العين الساحرة، التزامنا باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، والتي تثبت مجدداً قدرتنا على التنظيم والاستضافة، في مختلف مناطق ومدن إمارة أبوظبي، واستعدادنا الكامل لتحقيق النجاحات».
وأضاف: «نكرس، منذ سنوات، جهودنا لزيادة شعبية كرة السلة الثلاثية في أبوظبي، وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية، وفي الختام أود أن أغتنم هذه الفرصة متمنياً للفرق المشاركة في البطولتين المجتمعية وبطولة الأساتذة طيب الإقامة والتوفيق».
من جانبه، قال إجناسيو سوريانو، مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، «أود التعبير، بالنيابة عن نفسي وعن العاملين في الاتحاد كافة، عن سعادتنا بتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، خارج مدينة أبوظبي للمرة الأولي، وتحديداً في مدينة العين، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم».
وأضاف: «إن علاقتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي تتطور باستمرار، لذلك يسرنا أيضاً أن نرى هذا التطور وانعكاساته على ازدهار رياضة كرة السلة الثلاثية، في مختلف أنحاء العاصمة، التي توفر المرافق والتدريب، إلى جانب البطولة المجتمعية، التي ينظمها على هامش البطولة العالمية المرتقبة».
الجدير بالذكر أنه يتم توفير منطقة للمشجعين تمكّن الزوار محبي رياضة كرة السلة وعائلاتهم، حيث توفر المنطقة للزوار تجارب من التفاعل مع العديد من الفعاليات والموسيقى الحية ومنطقة الإحماء للاعبين وغيرها الكثير، والمعروف أن نسخة هذا العام من البطولة، تشهد مجدداً مسابقة «سلام دانك»، و«الرميات الثلاثية»، اللتين تلقيان شعبية كبيرة.

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