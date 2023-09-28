«إيطالي» يخلف أنشيلوتي في تدريب «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية النقاب، عن أن ريال مدريد يتابع باهتمام بالغ المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، لتولي مهمة تدريب «الميرنجي» اعتباراً من الصيف المقبل، بعد رحيل مواطنه كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي إلى تدريب منتخب «السامبا»، وفقاً لاتفاق مسبق بينه وبين اتحاد الكرة البرازيلي، يقضي بتوليه المهمة، بعد انتهاء عقده في «صيف 2024»، وبالتزامن مع انطلاق بطولة كوبا أميركا في يونيو المقبل.

وقالت الإذاعة إنه إذا كان الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الألماني هو«الخيار الأول» لـ «الملكي»، إلا أن إدارة «الريال» رأت ضرورة فتح الباب أمام مدربين آخرين، تحسباً لصعوبة رحيل ألونسو الذي يمتد عقده مع فريقه الألماني حتى صيف 2026.

وتساءلت الإذاعة بدهشة: إيطالي يخلف إيطالياً؟ ولكنها أشادت بإمكانيات دي زيربي وما يقوم به من عمل رائع مع برايتون، ما لفت نظر إدارة «البلانكوس» إليه ووضعه «خياراً ثانياً» في حالة فشل التعاقد مع ألونسو.

وتقول الإذاعة على لسان خيسوس جاليجو المتعاون معها، وقريب الصلة بمصادر صنع القرار في ريال مدريد، إن «الميرنجي» لم يغلق الباب أمام أحد ومازال منفتحاً على متابعة مدربين آخرين، لأنه لم يحسم بصورة نهائية قراره في هذا الشأن. وأضاف جاليجو: هناك مدربون آخرون يحبهم «الريال»، سواء سبق لهم اللعب في صفوفه أو لم يلعبوا، وما زالت هناك فسحة من الوقت للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.

وسبق للإيطالي دي زيربي تدريب ساسولو «2018-2021» وشاختار دونتسك «2021- 2022»، ونجح في قيادة برايتون للتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 15 نقطة جمعها في 6 مباريات، ويملك أفضل هجوم، حيث سجل 18هدفاً ولم يدخل مرماه إلا 8 أهداف، ولا يتقدم عليه في الترتيب إلا مانشستر سيتي «18نقطة» وليفربول «16 نقطة»، بينما يتفوق على توتنهام الرابع وأرسنال الخامس ولكل منهم 14 نقطة، كما يؤدي لاعبوه كرة ممتعة تنال إعجاب الجماهير.