المنصوري يهدي الإمارات الميدالية السادسة



هانجتشو (أ ف ب)



رفعت الإمارات رصيدها إلى ست ميداليات، بعد فوز الدراج أحمد المنصوري ببرونزية سباق الأومنيوم، ضمن منافسات الدراجات على المضمار، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية، وسبق للإمارات أن فازت بخمس ميداليات في هانجتشو، جميعها في الجودو، بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات.

ونال المنصوري 131 نقطة في السباق، مقابل 178 للياباني كوبوكي كازوشيجي الفائز بالذهبية، و143 لليونج كا يو من هونج كونج صاحب الفضية.

وتُعدّ البرونزية الميدالية الأولى للإمارات في الدراجات في دورة الألعاب الآسيوية.

وتابع المنصوري «33 عاماً» إنجازاته، بعدما كان فاز بالمركز الأول في سباق الأومنيوم في دورة ألعاب التضامن الإسلامية في تركيا عام 2022.