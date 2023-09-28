تشافي: لم أشعر بـ «محاباة التحكيم» لبرشلونة

برشلونة (أ ف ب)

لم يشعر مدرب برشلونة الحالي تشافي بمحاباة تحكيمية، خلال فترة لعبه مع الفريق الكاتالوني، بحسب ما كرّر في اليوم الذي شهدت لجنة الحكام الإسبانية مداهمة من الشرطة، بسبب مدفوعات مشبوهة، تضع حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم في خانة الاتهام.

قال تشافي عشية مواجهة برشلونة مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الثامنة من «الليجا»: «تعرفون رأيي، لم أشعر أبداً بأي تفضيل من الحكام».

وطالب تشافي الصحفيين بالعودة إلى تصريحاته السابقة حيال هذه القضية الشائكة المعروفة باسم «قضية نيجريرا» التي سمّيت باسم خوسيه ماريا أنريكيس نيجيريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم.

ووفقاً للادعاء الذي فتح القضية ربيع العام 2022، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لنيجريرا، الحكم السابق، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.

وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة «داسنيل 95» التي يملكها نيجريرا، على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد حكام اللعبة.

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قال في مارس الماضي «لم يشتر برشلونة يوماً الحكام، ولم تكن لديه نية الشراء، فلتكن الأمور واضحة».