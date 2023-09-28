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الرياضة

شراء «حصة أقلية» في ليفربول

شراء «حصة أقلية» في ليفربول
28 سبتمبر 2023 18:05

 
ليفربول (رويترز) 

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قالت مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن شركة الاستثمار الرياضي دايناستي إكويتي اشترت حصة أقلية في النادي.
ولم تكشف المجموعة عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن حصة الأقلية بيعت بمبلغ يتراوح بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار.
وقالت مجموعة فينواي إن هذه الأموال ستوجه بشكل رئيس لسداد ديون ناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وتكاليف توسعة ملعب آنفيلد ونفقات بناء مركز للتدريب وإعادة شراء ملعب تدريب ميلوود والانتقالات الصيفية.
وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي في بيان «التزامنا طويل الأمد تجاه ليفربول يظل قوياً كما كان دائماً، قلنا إنه إذا وجدنا شريكاً استثمارياً مناسباً لليفربول، فإننا سننتهز الفرصة، للمساعدة في ضمان المرونة المالية للنادي على المدى الطويل والنمو المستقبلي، ونتطلع للبناء على العلاقة طويلة الأمد مع دايناستي لتعزيز الوضع المالي للنادي، والحفاظ على طموحاتنا لمواصلة النجاح داخل الملعب وخارجه».

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