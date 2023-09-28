سلة على الزجاج!



ميونيخ (د ب أ)



ينطلق موسم كرة السلة في ألمانيا غداً «الجمعة» بمدينة ميونيخ، حيث سيكون شاهداً على ثورة إنشائية في ملاعب تلك الرياضة، عندما تجرى منافساته على ملاعب ذات أرضية زجاجية بتقنية «إل إي دي».

وتدخل مباراة بايرن ميونيخ ضد ميتيلدوتشر بي سي تاريخ كرة السلة، حيث ستكون الأولى في بطولات الدوري على مستوى العالم، التي تجرى على أرضية زجاجية.

وقال ماركو بيسيتش، المدير الإداري لبايرن، إن الأرضية أثارت بالفعل اهتماماً كبيراً ومراقبة من جانب الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي أيه»، والدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج».

وتظهر الأرضية الجديدة، التي قامت ببنائها إحدى الشركات الألمانية، وكأنها شاشة مسطحة ضخمة، وكشف البايرن أن الأرضية تحاكي سطح اللعب الأصلي، باستخدام مصابيح إل إي دي الموجودة أسفل طبقة زجاجية يبلغ سمكها 5 سنتيمترات، ويمكن من خلالها رؤية الرسوم المتحركة الرقمية المرئية بمختلف أنواعها والبيانات الخاصة بوقت اللعب الفعلي. وقال أندرياس أوبست، لاعب بايرن ميونيخ، المتوج مؤخراً بكأس العالم مع المنتخب الألماني، بعد التجربة الأولى للملعب «إنه شيء رائع»، في حين وصفه سيرج إيباكا، اللاعب السابق بالدوري الأميركي للمحترفين، بأنه «مختلف إلى حد ما، ولكنه مثير للاهتمام للغاية».

وأوضح «البايرن» أن الأرضية الجديدة تقلل من خطر إصابات اللاعبين، في ظل تمتعها بالمرونة وامتصاص الصدمات، لاسيما مع عدم انزلاق اللاعبين على علامات الملعب والملصقات الإعلانية المستخدمة في الأراضي التقليدية.

وأشار النادي الألماني إلى أن أرضية إل إي دي تم تجربتها للمرة الأولى في المنافسات قبل شهرين في كأس العالم لكرة السلة للآنسات تحت 19 سنة، بينما ستكون مباراتهما غداً هي الأولى على الإطلاق، التي تجرى على هذه الأرضية في بطولات الدوري في العالم.