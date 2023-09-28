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الرياضة

اتفاقية تعاون بين «الكاف» واتحاد كأس الخليج العربي

اتفاقية تعاون بين «الكاف» واتحاد كأس الخليج العربي
28 سبتمبر 2023 18:54

 
القاهرة (د ب أ)


وقع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، والشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي للعبة، مذكرة تفاهم تاريخية بالعاصمة المصرية القاهرة. 

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وذكر «الكاف» عبر موقعه الرسمي، أن مذكرة التفاهم، تهدف لتطوير ورفع جودة كرة القدم وجعل كرة القدم في أفريقيا ومنطقة الخليج قادرة على المنافسة عالمياً. 

وقال موتسيبي «نحن متحمسون للغاية للعمل مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، لجعل تلك اللعبة في أفريقيا ومنطقة الخليج من بين الأفضل في العالم».
وأضاف المسؤول الجنوب أفريقي أن إمكانات ما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا هائلة. وأوضح «أود أن أشكر الشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني، لكونه صديقاً ملتزماً لـ «الكاف» على مدار سنوات عديدة، وعلى العمل معا والشراكة مع الاتحاد الأفريقي، لتطوير وتنمية كرة القدم في «القارة السمراء» ومنطقة الخليج».

مصر
القاهرة
الاتحاد الأفريقي
الكاف
كأس الخليج العربي
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