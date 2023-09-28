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اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة

اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة
28 سبتمبر 2023 18:57

 
دبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث ضمت لجنة المسابقات عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد «رئيساً» وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة «نائباً» ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة «عضواً» وفهد عبدالله الكسار «عضواً» وعبدالحكيم عبدالله بلهون «عضواً».
وضمت لجنة الحكام كلاً من سالم علي الشامسي «رئيساً» وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة «نائباً» وإبراهيم عبدالله لعماش «عضواً» وناصر عبدالله الحمادي «عضواً» وخميس حسن الشامسي «عضواً»، وضمت لجنة كرة القدم الشاطئية عمر الحاج المهيري عضو مجلس الإدارة «رئيساً» ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة «نائباً» وعمران صالح الجسمي «عضواً» وأحمد محمد المصعبي «عضواً» وإبراهيم يوسف المنصوري «عضواً».
وتم تشكيل اللجنة المالية من هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة «رئيساً» وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة «نائباً» وعبدالمجيد محمد المرزوقي «عضواً» ولطيفة محمد العوضي «عضواً» ومحمد سالم الكندي «عضواً»، وضمت لجنة الطب الرياضي الدكتور مصطفى السيد الهاشمي «رئيساً» والدكتور سعيد علي آل ثاني «نائباً» والدكتور أحمد إبراهيم عبدالرحمن «عضواً» والدكتورة نجيبة محمد عبدالرزاق «عضواً» والدكتور بسام حسن محبوب «عضواً».
أما لجنة كرة القدم النسائية فتضم كلاً من أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة «رئيساً» وراشد عامر البدواوي «نائباً» وخلود حمدان الحوسني «عضواً» وغالية عبدالله المازمي «عضواً» وفاطمة وليد الزعابي «عضواً».

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