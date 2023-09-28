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الرياضة

إيطاليا تطالب مانشيني بـ «تعويضات»

إيطاليا تطالب مانشيني بـ «تعويضات»
28 سبتمبر 2023 20:17

 

 
روما (أ ف ب) 

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أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه يدرس إمكانية المطالبة بتعويضات من روبرتو مانشيني، بعد استقالته المفاجئة من منصبه مدرباً للمنتخب الوطني، في منتصف أغسطس، ليتسلّم لاحقاً مهمة الإشراف على المنتخب السعودي.
وقال الاتحاد المحلي في بيان «قرر المجلس الاتحادي تكليف خبير قانوني، بمهمة فحص مدى توفر الظروف للمطالبة المحتملة بالتعويض عن الأضرار».
وقدّم مانشيني «58 عاماً» الذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، استقالته في منتصف أغسطس الماضي، في إشارة إلى أنه شعر بانعدام الثقة من المسؤولين، وخاصة من رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا.
كما ندّد مهاجم سمبدوريا ولاتسيو السابق بالقرارات التي اتخذها جرافينا من دون موافقته، خاصة فيما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.
وأكد مانشيني الذي قاد «سكوادرا أتزورا» للظفر بلقب كأس أوروبا صيف 2021، لكنه فشل في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022، حينها أنه لا يملك أي خطط لبقية مسيرته، ولكن لاحقاً، تم تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي حتى عام 2027، بعقد يضمن له راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو.
وحلّ لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي بدلاً من مانشيني، وتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1، وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1 في سباق التأهل إلى أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

 

إيطاليا
مانشيني
السعودية
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