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الرياضة

أعلى حصيلة اعتقال بالكرة الإنجليزية في 9 سنوات

أعلى حصيلة اعتقال بالكرة الإنجليزية في 9 سنوات
28 سبتمبر 2023 20:20

 
لندن (رويترز) 

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أعلنت السلطات البريطانية، أنها أجرت 2264 عملية اعتقال ذات صلة بكرة القدم في موسم 2022-2023 في إنجلترا وويلز، في أعلى حصيلة في تسع سنوات، فيما نفذت 1624 أمر منع من دخول الملاعب.
وكانت 200 عملية اعتقال على صلة بحيازة المخدرات، و101 أخرى ذات صلة بكأس العالم 2022، وكان 90 في المئة من المعتقلين من مشجعي الفرق المنافسة في أعلى خمس درجات بإنجلترا.
وتصدر وستهام يونايتد القائمة للموسم الثاني على التوالي باعتقال 89 من مشجعيه، يليه مانشستر يونايتد «83»، وليدز يونايتد «69».
كما اعتقلت الشرطة 123 شخصاً على صلة بمباريات إنجلترا وويلز، 101 منها مرتبطة بكأس العالم في قطر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المخالفات التي أدت إلى أكبر عدد من الاعتقالات هي «الإخلال بالنظام العام (34 في المئة) والعنف (21 في المئة)، وجرائم الكحول (9 في المئة)، وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى (9 في المئة)»، وإجمالي عدد المعتقلين هو الأكبر في موسم واحد منذ موسم 2013-2014.

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