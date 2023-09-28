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الرياضة

304 ملايين يورو أرباح برشلونة

304 ملايين يورو أرباح برشلونة
28 سبتمبر 2023 20:25

 
برشلونة (أ ف ب) 

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أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تحقيق أرباح قدرها 304 ملايين يورو لموسم 2022-2023، وهي أعلى من توقعات النادي الكاتالوني الذي يسعى لتعزيز وضعه المالي.
وقال برشلونة الذي يتوقع إيرادات بقيمة 859 مليون يورو للموسم الحالي في بيان، إنه أغلق السنة المالية 2022-2023 بصافي ربح قدره 304 ملايين يورو بعد الضرائب، وهي نتيجة أعلى من تلك المعتمدة في ميزانية الموسم الماضي».
وتم رصد أرباح قدرها 274 مليون يورو في ميزانية 2022-2023، أي أقل بمقدار 30 مليوناً عما تم تسجيله، وبالتالي، تم تخفيض صافي الدين من 680 مليون يورو في يونيو 2021 إلى 552 مليوناً بعد عام.
ويتوقع النادي الكاتالوني في الموسم الحالي، ربحاً قدره 11 مليون يورو قبل حسم الضرائب.
وتحسنت إيرادات بطل إسبانيا في جميع القطاعات والأنشطة، سواء على المستوى التجاري أو في مجال بيع التذاكر أو الرعاية أو الترويج، وبذلك وصلت المبيعات في متاجر برشلونة إلى 100 مليون يورو، وهو «رقم قياسي مطلق في هذا القطاع».

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