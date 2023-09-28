نوير يعود إلى التدريبات الجماعية لـ «البايرن»



ميونيخ (أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عن عودة حارسه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الجماعية، بعد غياب استمر لفترة 10 أشهر، جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، خلال ممارسته رياضة التزلج.

قال نوير «37 عاماً»، بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي «إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي، لقد جعلني ذلك أشعر بالسعادة».

وبعدما تدّرب مع الحارسين الآخرين في النادي سفين أولريخ، والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير بين الخشبات الثلاث خلال تمارين أجراها رفاقه.

وأصيب نوير القائد التاريخي لبايرن ميونيخ، الفائز بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، ومنتخب «دي مانشافت»، بطل العالم 2014، بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022، خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر، حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

وعاد نوير تدريجياً إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.

ووضع نوير نصب عينيه هدف المشاركة بالتحضيرات الصيفية لـ «البايرن»، وأن يكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة، لكنه احتاج إلى مزيد من الوقت، بما في ذلك إجراء عملية جراحية في نهاية يوليو، خطط لها «البايرن» ضمن برنامج إعادة تأهيله، لإزالة قطعة معدنية.

ويأمل نوير في أن يشارك في أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر، في حين يواجه منافسة قوية من مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني.