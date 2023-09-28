المنصوري يهدي الإمارات برونزية تاريخية في «الآسياد»

أحمد جمال الدين (هانجتشو)

واصل أحمد المنصوري، دراج منتخبنا الوطني، كتابة فصول تاريخية، في مسيرة تمثيل الوطن والدراجة الإماراتية على وجه الخصوص، حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات، في دورات الألعاب الآسيوية، بمسابقة «المضمار» في النسخة الحالية، من دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانجتشو.

وتعد ميدالية المنصوري الأولى للإمارات والعرب على مدار دورات الألعاب الآسيوية بمسابقة المضمار، عقب ميدالية الدراج العراقي سليم شناتي عام 1978، في النسخة السابعة في العاصمة التايلاندية بانكوك، في سباق الفردي العام اختصاص «الطريق».

وحقق المنصوري برونزية المركز الثالث بمسابقة الأمنيوم برصيد 131 نقطة، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، لينجح مجدداً بعد عام تقريباً من حصده أول ذهبية للإمارات في دورات ألعاب التضامن الإسلامي في قونية 2022، في تسجيل إنجاز آخر فريد من نوعه للرياضة الإماراتية والعربية.

وتُوج بالميدالية الذهبية كوبوكي كازوشيجي بالميدالية الذهبية لسباق الأمنيوم برصيد 178 نقطة، فيما تُوج الدراج ليونج كا يو من هونج كونج بالميدالية الفضية برصيد 143 نقطة.

وأكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، يوسف ميرزا أن الدراج أحمد المنصوري كتب تاريخاً جديداً للعبة، بتحقيقه أول ميدالية للإمارات في سباقات المضمار بدورة الألعاب الآسيوية، وقال: قدم المنصوري أداء قوياً، استحق من أجله الفوز بالميدالية البرونزية، في سباق المضمار، مؤكداً بذلك المستويات القوية لدراجينا في المحافل الرياضية الكبرى والسمعة الطيب التي تحظى بها رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات.

وأوضح، أن برونزية المنصوري ستكون حافزاً لمنتخبنا الوطني للدراجات، لحصد المزيد من الإنجازات في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت ناجحة، وعلى مستوى عالٍ، وجميع الدراجين على أتم الاستعداد للسباقات المقبلة.

واستمرت صدارة الإمارات للمركز الأول عربياً في جدول الترتيب العام للدورة، مع نهاية اليوم السادس برصيد 6 ميداليات، حيث تحتل الإمارات المركز الـ16 بالجدول الذي تتصدره الصين الدولة المستضيفة، بإجمالي 160 ميدالية، بواقع 85 ذهبية، و49 فضية، و26 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني، بإجمالي 79 ميدالية، بواقع 21ذهبية و20 فضية و 38 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 73 ميدالية، بواقع 18ذهبية، و 29 فضية، و26 برونزية، فيما حلّت قطر في المركز الـ17 بإجمالي 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، والكويت في المركز الـ19 بإجمالي 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، والأردن في المركز الـ23 بإجمالي 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز الـ25 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز الـ30 بميدالية برونزية واحدة.

وفي السلة، خسر منتخبنا الوطني ثاني مباراة على التوالي ضمن منافسات المجموعة الأولى أمام كازاخستان بنتيجة (59 – 49)، عقب خسارته من نظيره الإيراني في المباراة الافتتاحية.

وفي تحدي الترويض حلت ناتالي لانكيستير فارسة منتخبنا الوطني في المركز الـ12 بمسابقة الفردي برصيد 65.680 نقطة، والتي شهدت تتويج منتخب ماليزيا بالميدالية الذهبية، فيما فاز منتخب هونج كونج بالميدالية الفضية، وتُوجت الهند بالميدالية البرونزية، كما خسر سلطان النعيمي ملاكم منتخبنا الوطني من نظيره الباكستاني رشيد زهيب ضمن منافسات دور الـ16 بالدورة الألعاب الآسيوية في مسابقة وزن 52 كجم.

وحلت سبّاحة منتخبنا الوطني مهرة الشحي في المركز الثامن بمسابقة 50 متر حرة بزمن 30.66 ثانية ويتبقى لمنتخبنا سباقا 50 متر فراشة للسبّاحة ميرة الشحي، و50 متر صدر للسبّاح عمر الحمادي، فيما حقق أحمد الأميري رامي منتخبنا الوطني المركز الـ35 برصيد 567 نقطة في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار.

ويخوض منتخبنا الوطني للمبارزة اليوم مسابقة الفرق الايبيه للرجال، إذ يشارك كل من خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، وعمران البلوشي.



حوار الأذكياء

يستهل منتخبنا الوطني للشطرنج مسابقة الفرق اليوم، التي تستمر لمدة 9 أيام بإجمالي 9 جولات بواقع جولة واحدة يومياً، إذ يشارك الرباعي عنود بشكردي، وروضة السركال، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني.



4 جولات

يواصل منتخبنا الوطني للجولف مسيرته في الدورة من خلال مسابقتي الفردي والفرق التي تبلغ عدد جولات كلٍ منها 4 جولات ويمثل المنتخب الثلاثي محمد سكيك وأحمد سكيك وراشد الجسمي، فيما يواصل منتخبنا الوطني للدراجات مشواره بالدورة، من خلال مشاركة زهرة حسين في سباق الأمنيوم للسيدات.



الرماية يصوب الهدف نحو المسدس

يخوض منتخبنا الوطني للرماية تحدي مسابقة المسدس 10 م سيدات من خلال الرامية غاية شهيل، كما تخوض رفقة أحمد الأميري رامي منتخبنا الوطني التدريب الرسمي لمسابقة «مكس» مسدس 10م، فيما يخوض يحيى المهيري، وليد العرياني، وعائشة الياسي التدريب الرسمي لمسابقة «التراب» سيدات ورجال.



موعد مع التحدي

يفتتح منتخبنا الوطني للترايثلون مشواره اليوم بمسابقة فردي الرجال التي يخوضها الثنائي سعود الزعابي ومحمد الغافلي وتقام على مركز تشونان جيشو الرياضي، فيما تستهل هناء النابلسي مشوارها غداً بمسابقة فردي السيدات التي تشهد مشاركة 23 لاعبة منهن مجموعة من اللاعبات صغار السن بواقع 13 لاعبة ولدن عقب عام 2000، حيث تعد اللاعبتان النيبالية شرابي مهرجان والمنغولية إردينيزول الأصغر عمراً في المسابقة بواقع 18 سنة.