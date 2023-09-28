COP28 عنوان سباق إماراتي في برازيليا

برازيليا (وام)

نظمت سفارة الدولة في البرازيل، سباق «الإمارات العربية المتحدة COP28» بمشاركة 2000 متسابق من مختلف الفئات العمرية وأصحاب الهمم، وبرعاية الشركات الإماراتية الوطنية العاملة في البرازيل.. كما أقامت السفارة معرضاً تراثياً لتعريف الشعب البرازيلي بتراث الإمارات.

ويأتي هذا السباق في إطار الفعاليات التي تنظمها السفارة استعداداً لمؤتمر «COP28»، وأشاد صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات والبرازيل.. وأكد أهمية استضافة الإمارات لـ«COP28»، حيث تسعى الدولة إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع، عبر خطة تستند إلى تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع.