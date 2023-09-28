إبحار شراعي على كاسر الأمواج

أبوظبي (وام)

نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق «الإبحار الشراعي» الداخلي في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي، في فئة الشراع الحديث لفئتي «الأوبتمست» و«الليزر». وشارك في السباق 20 متسابقاً من الذكور والإناث بالفئات العمرية المختلفة، استعداداً لبطولة الإمارات للشراع الحديث أكتوبر المقبل بأبوظبي. وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباق يصب في مصلحة المسار الرياضي التطويري، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء قدرات الطلبة التنافسية، وإكسابهم مهارات القيادة التي تمكنهم من دخول أجواء المنافسات المقبلة بجاهزية كبيرة. وقال: «شهد السباق مستويات فنية عالية، والرياح كانت مناسبة». وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وصقل خبراتها.