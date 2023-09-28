الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إبحار شراعي على كاسر الأمواج

إبحار شراعي على كاسر الأمواج
29 سبتمبر 2023 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
%44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار
9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر

نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق «الإبحار الشراعي» الداخلي في منطقة كاسر الأمواج بأبوظبي، في فئة الشراع الحديث لفئتي «الأوبتمست» و«الليزر». وشارك في السباق 20 متسابقاً من الذكور والإناث بالفئات العمرية المختلفة، استعداداً لبطولة الإمارات للشراع الحديث أكتوبر المقبل بأبوظبي. وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباق يصب في مصلحة المسار الرياضي التطويري، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء قدرات الطلبة التنافسية، وإكسابهم مهارات القيادة التي تمكنهم من دخول أجواء المنافسات المقبلة بجاهزية كبيرة. وقال: «شهد السباق مستويات فنية عالية، والرياح كانت مناسبة». وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وصقل خبراتها.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الإمارات
أبوظبي
كاسر الأمواج
بطولة الإمارات للشراع الحديث
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
الرياضة
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
اليوم 10:04
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الرياضة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
اليوم 09:03
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
الرياضة
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©