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الرياضة

أتلتيكو وأوساسونا.. «التوتر والألوان»!

أتلتيكو وأوساسونا.. «التوتر والألوان»!
29 سبتمبر 2023 08:38

بامبلونا (رويترز)

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أحرز أنطوان جريزمان، ورودريجو ريكيلمي هدفين، ليقودا أتلتيكو مدريد إلى الفوز 2-صفر، على مضيفه أوساسونا، في مواجهة متوترة، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، انتهت بلعب الفريقين بعشرة لاعبين.
وتقدم أتلتيكو، الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق ست نقاط عن المفاجأة جيرونا متصدر المسابقة، والذي خاض سبع مباريات،
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب.
ووسط مساندة من جماهيره التي ملأت ملعب السادار، بدأ أوساسونا بشكل جيد، وكاد أن يسجل عبر تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء، من لوكاس تورو، مرت بجوار المرمى.
ومع ذلك رد أتلتيكو في الفرصة التالية عبر جريزمان، الذي كان سريعاً في رد فعله بعد فشل أيتور فرنانديز حارس أوساسونا في الإمساك بالكرة، إثر تمريرة عرضية من صمويل لينو، وأطلق جريزمان تسديدة قوية من مدى قريب في الشباك.
وواصل أوساسونا هيمنته على المباراة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 37، عندما مر الجناح يوخان موخيكا من مدافعين اثنين، قبل أن يطلق قذيفة إلى جوار القائم القريب.
وصنع أصحاب الأرض عدة فرص، وتألق يان أوبلاك حارس أتلتيكو، وحرم تورو من فرصة رائعة من تسديدة في الدقيقة 66، وتصاعد التوتر بعد طرد خاجوبا أراساتي مدرب أوساسونا، بسبب جداله مع الحكم، عقب إلغاء هدف لديفيد جارسيا في الدقيقة 75.
وسجل أتلتيكو هدفه الثاني من هجمة مرتدة قادها الظهير لينو، وأرسل اللاعب البرازيلي تمريرة بينية رائعة للبديل ريكيلمي الذي تفوق على الحارس المندفع فرنانديز، ووضع الكرة في الشباك الخالية، وبعدها بأربع دقائق، طُرد أيضاً ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو وشيمي أفيلا لاعب أوساسونا إثر اشتباكهما.
وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو لمنصة داوزن «في كل مرة نلعب هنا يكون الوضع معقداً، يبدو الأمر وكأن المباراة لن تنتهي أبداً، أنهيناها بفوز مريح أكثر مما ينبغي بفضل الهجمات المرتدة، لكني لا أعتقد أن النتيجة تعكس ما حدث حقاً، لقد كان فوزاً مهماً وصعباً، ونحن بحاجة لبعض الراحة الآن». 

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
أوساسونا
أنطوان جريزمان
موراتا
جيرونا
ريال مدريد
برشلونة
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