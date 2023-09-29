«الوافد الجديد» يعمق جراح «ذئاب روما»!



روما (أ ف ب)

سحق الوافد الجديد جنوى ضيفه روما 4-1، وعمّق من جراحه، في اختتام منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتراجع روما الذي مُني بهزيمته الثالثة للمركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط، متأخراً بفارق 10 نقاط عن قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان في صدارة الترتيب، ومتقدماً بفارق نقطتين عن أودينيزي في المركز الـ 18 المؤدي إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، حقق جنوى فوزه الثاني، مقابل تعادل و3 هزائم، وتقدم للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

افتتح جنوى التسجيل بعد 5 دقائق من صافرة البداية، بفضل الإيسلندي ألبرت جودموندسون، قبل أن يعادل روما بفضل بريان كريستانتي «22»، وتقدم جنوى مجدداً بهدف ماتيو ريتيجي، قبل نهاية الشوط الأول «45»، ليعود ويضيف هدفين في الشوط الثاني، عبر «البديلين» النرويجي مورتن ثورسبي «74»، والبرازيلي جونيور ميسياس «81».

وشاهد اللقاء القائد الأبدي لنادي العاصمة توتي الذي غادر الملعب، بعد الهدف الرابع لجنوى، في حين باتت آمال فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو محصورة بتفادي الهبوط، بعدما كان يأمل في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.