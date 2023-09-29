الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الوافد الجديد» يعمق جراح «ذئاب روما»!

«الوافد الجديد» يعمق جراح «ذئاب روما»!
29 سبتمبر 2023 08:47

 
روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الإنتر ضحية «قاهر الكبار» في «الكالشيو»!

سحق الوافد الجديد جنوى ضيفه روما 4-1، وعمّق من جراحه، في اختتام منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتراجع روما الذي مُني بهزيمته الثالثة للمركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط، متأخراً بفارق 10 نقاط عن قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان في صدارة الترتيب، ومتقدماً بفارق نقطتين عن أودينيزي في المركز الـ 18 المؤدي إلى الدرجة الثانية.
في المقابل، حقق جنوى فوزه الثاني، مقابل تعادل و3 هزائم، وتقدم للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.
افتتح جنوى التسجيل بعد 5 دقائق من صافرة البداية، بفضل الإيسلندي ألبرت جودموندسون، قبل أن يعادل روما بفضل بريان كريستانتي «22»، وتقدم جنوى مجدداً بهدف ماتيو ريتيجي، قبل نهاية الشوط الأول «45»، ليعود ويضيف هدفين في الشوط الثاني، عبر «البديلين» النرويجي مورتن ثورسبي «74»، والبرازيلي جونيور ميسياس «81».
وشاهد اللقاء القائد الأبدي لنادي العاصمة توتي الذي غادر الملعب، بعد الهدف الرابع لجنوى، في حين باتت آمال فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو محصورة بتفادي الهبوط، بعدما كان يأمل في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الإيطالي
جنوى
روما
ميلان
إنتر ميلان
توتي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
الرياضة
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
اليوم 10:04
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الرياضة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
اليوم 09:03
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
الرياضة
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©