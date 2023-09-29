مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!

ساو باولو (أ ف ب)



أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب مانو مينيزيس في ثالث مغامرة له مع الفريق، بدلاً من فاندرلي لوكسمبورجو «المقال» من منصبه، غداة التعادل السلبي امام فورتاليزا في نصف نهائي مسابقة «سودأميركانا».

ووقّع مينيزيس عقداً حتى نهاية 2025، على أن يستهل مهامه مع فريقه القديم-الجديد الذي أشرف عليه بداية بين 2008 و2010، وثم عام 2014 خلال «ديربي باوليستا» أمام ساو باولو على ملعب مورومبي في الدوري «السبت»، حسب ما أفاد كورينثيانز في بيان.

وهي التجربة الثالثة لمينيزيس مع كورينثيانز الذي يعاني من ضائقة مالية منذ سنوات، ولم ينجح في الفوز بلقب كبير منذ عام 2017، حين ظفر بلقبه السابع في الدوري البرازيلي.

وكان المدرب «61 عاماً» الخيار الثاني لمجلس إدارة كورينثيانز الذي كان يأمل في إغراء تيتي، معبود جماهير النادي ومدرب البرازيل خلال نهائيات كأس العالم 2018 و2022، حسب ما ذكرت الصحف المحلية.

ومن المنتظر أن ينضم الأخير إلى فلامنجو نادي ريو ليحل بدلاً من الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي أصبح رحيله وشيكاً، بعد سلسلة من النتائج السيئة، مرة أخرى حسب ما أفادت الصحافة البرازيلية.

ويواجه مينيزيس الذي أقيل من تدريب إنترناسيونال بورتو أليجري في يوليو الماضي، تحدي الفوز بأول لقب في «سودأميركانا» والحيلولة دون هبوط باوليستا، الأكثر نجاحاً في البرازيل، إلى الدرجة الثانية.

وتعادل كورينثيانز على أرضه أمام مواطنه فورتاليزا 1-1، في ذهاب الدور نصف نهائي «سودأميركانا، لتتم إقالة لوكسمبورجو، وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

ويحتل كورينثيانز، ثاني أكثر الفرق شعبية في البرازيل خلف فلامنجو، المركز 11 في الدوري برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط قبل 14 مباراة على نهاية المنافسات.